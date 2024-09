Lenovo svela Copilot+ PC serie ThinkBook e ThinkPad

Insieme ai sei notebook per il segmento consumer, Lenovo ha svelato quattro Copilot+ PC per l’utenza business delle serie ThinkPad e ThinkBook. Il produttore cinese offre varie configurazioni con processori AMD, Intel e Qualcomm. Saranno disponibili a partire da ottobre. Lenovo ha mostrato all’IFA 2024 di Berlino anche il concept Auto Twist AI PC.

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

Il ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition ha uno schermo OLED da 14 pollici con risoluzione 2.8K, processori Intel Core Ultra 200V, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 5.0 fino a 2 TB, webcam full HD con IR, altoparlanti stereo, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), due porte USB Type-A, jack audio, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 (5G nel 2025), batteria da 57 Wh (sostituibile). Sarà disponibile da novembre. Il prezzo base è 2.699 euro.

ThinkPad T14s Gen 6 AMD

Il ThinkPad T14s Gen 6 AMD ha uno schermo IPS (touch e non) da 14 pollici con risoluzione WUXGA, processori AMD Ryzen AI PRO, fino a 64 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, webcam da 5 megapixel con IR, altoparlanti stereo, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, jack audio, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 e 5G, batteria da 58 Wh. Sarà disponibile da novembre. Il prezzo base è 2.199 euro.

ThinkBook 16 Gen 7

Il ThinkBook 16 Gen 7 ha uno schermo IPS da 16 pollici con risoluzione WUXGA o WQXGA, processore Qualcomm Snapdragon X Plus (CPU octa core), fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, webcam full HD, altoparlanti stereo, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, jack audio, card reader SD, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali, connettività Wi-Fi 7, batteria da 84 Wh. Sarà disponibile da ottobre. Il prezzo base è 819 euro.

ThinkBook 16 Gen 7+

Il ThinkBook 16 Gen 7+ ha uno schermo IPS da 16 pollici con risoluzione 3.2K e refresh rate di 165 Hz, processore AMD Ryzen AI 9 365, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 4 TB, webcam full HD con IR, altoparlanti stereo, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-C, tre porte USB Type-A, jack audio, card reader SD, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitali, connettività Wi-Fi 7 e Gigabit LAN, batteria da 85 Wh. Sarà disponibile da dicembre. Il prezzo base è 999 euro.

Auto Twist AI PC

Il Lenovo Auto Twist AI PC è un concept, quindi non è certo l’arrivo sul mercato. Il notebook sembra un normale convertibile, ma la cerniera centrale permette la rotazione anche in orizzontale. Sfruttando sensori e intelligenza artificiale, lo schermo viene ruotato automaticamente per “seguire” l’utente (si chiude quando non c’è nessuno).

Il sistema motorizzato è molto utile durante le videoconferenze. Per il passaggio da una modalità all’altra (laptop, tablet, chiuso) è possibile usare i comandi vocali. Il produttore non ha fornito dettagli sulla dotazione hardware.