Lenovo annuncia Copilot+ PC serie Yoga e IdeaPad

Lenovo ha presentato sei nuovi Copilot+ PC per gli utenti consumer all’IFA 2024 di Berlino. A partire da settembre sarà possibile acquistare notebook con processori AMD, Intel e Qualcomm delle serie Yoga e IdeaPad. Come è noto, le funzionalità IA incluse in Windows 11 24H2 saranno disponibili nel mese di novembre.

Yoga Slim 7i Aura Edition e Yoga Pro 7

Il Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition ha uno schermo touch da 13,5 pollici (2880×1800 pixel e refresh rate di 120 Hz), processori Intel Core Ultra 200V, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 M.2 fino a 1 TB, webcam full HD con IR, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), una porta USB Type-A, jack audio, quattro altoparlanti, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, batteria da 70 Wh. Sarà disponibile da settembre. Il prezzo base è 1.399 euro.

Il Lenovo Yoga Pro 7 ha uno schermo OLED da 14,5 pollici (2880×1800 pixel), processore AMD Ryzen AI 9 365, 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 M.2 da 1 TB, webcam full HD con IR, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-C, una porta USB Type-A, jack audio, quattro altoparlanti, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, batteria da 73 Wh. Sarà disponibile da settembre. Il prezzo base è 1.699 euro.

IdeaPad Slim 5 (13 e 15 pollici)

Il Lenovo IdeaPad Slim 5 viene offerto con schermo da 15,3 pollici (LCD a 1920×1200 pixel o OLED a 2560×1600 pixel) e 13,3 pollici (LCD a 1920×1200 pixel). Altre differenze sono RAM LPDDR5X (fino a 64 e 32 GB, rispettivamente) e batteria (70 e 54,7 Wh, rispettivamente).

Queste sono le rimanenti specifiche dei notebook: processore AMD Ryzen 7000, SSD fino a 1 TB, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, jack audio, slot microSD, connettività Wi-Fi 6/6E e Bluetooth 5.2/5.3. Sarà disponibile da ottobre. Il prezzo base è 699 euro.

IdeaPad Slim 5x e IdeaPad 5x 2-in-1

Il Lenovo IdeaPad Slim 5x ha uno schermo OLED da 14 pollici (1920×1200 pixel), processore Qualcomm Snapdragon X Plus (CPU octa core), fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, webcam full HD, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, jack audio, slot microSD, due altoparlanti, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, batteria da 57 Wh. Sarà disponibile da settembre. Il prezzo base è 899 euro.

Il Lenovo IdeaPad Slim 5x 2-in-1 è un convertibile con schermo touch OLED da 14 pollici (1920×1200 pixel), processore Qualcomm Snapdragon X Plus (CPU octa core), 16 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, webcam full HD, uscita HDMI 2.1, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, jack audio, slot microSD, due altoparlanti, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, batteria da 57 Wh. Sarà disponibile da settembre. Il prezzo base è 999 euro.