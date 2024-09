Windows 11 24H2: IA anche su PC con CPU AMD e Intel

Microsoft ha annunciato che le funzionalità IA per Copilot+ PC saranno disponibili a novembre anche sui dispositivi con processori AMD Ryzen AI 300 e Intel Core Ultra 200V. Anche se non specificato, l’aggiornamento gratuito dovrebbe essere Windows 11 24H2.

Recall solo per gli Insider da ottobre

L’ultima versione del sistema operativo è attualmente installata solo sui Copilot+ PC con processori Qualcomm Snapdragon X Elite/Plus in vendita da metà giugno, tra cui Surface Pro e Surface Laptop. Microsoft ha comunicato che questa esclusività terminerà a novembre.

Sono infatti arrivati sul mercato i primi notebook con processori AMD Ryzen AI 300 (architettura Strix Point), mentre quelli con processori Intel Core Ultra 200V (architettura Lunar Lake) potranno essere acquistati dal 24 settembre. Entrambi i chip integrano una NPU che rispetta i requisiti minimi (40 TOPS). Windows 11 24H2 permetterà quindi l’elaborazione locale delle funzionalità IA, ovvero senza accedere al cloud.

Dopo aver installato l’aggiornamento, gli utenti potranno utilizzare Live Caption per la generazione in tempo reale dei sottotitoli con traduzione. Windows Studio Effects consentirà invece di aggiungere effetti e filtri durante le videochiamate, migliorare l’illuminazione e ridurre il rumore di sottofondo.

In Paint verrà aggiunta la funzionalità Cocreator che consente di generare immagini in base a testo e disegno. Image Creator e Restyle Image sono invece le funzionalità dell’app Foto che permettono di modificare immagini esistenti o creare nuove immagini a partire dalla descrizione testuale.

I gamer potranno sfruttare la Auto Super Resolution che incrementa risoluzione e frame rate in tempo reale. Non sarà invece disponibile Recall. È stata rimossa da Windows 11 24H2 per motivi di sicurezza e privacy. A partire da ottobre verrà inclusa nelle build preliminari riservate agli Insider.