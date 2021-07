Lenovo Tab M10 FHD Plus: sconto 22% su Amazon

Interessante offerta su Amazon per il Lenovo Tab M10 FHD Plus, un tablet dal design moderno e pensato per l'intrattenimento multimediale. Gli utenti possono approfittare dello sconto attuale per risparmiare oltre 50 euro sul prezzo di listino. Il dispositivo può essere acquistato a 183,99 euro con spedizione gratuita.

Lenovo Tab M10 FHD Plus: sconto del 22%

Il Lenovo Tab M10 FHD Plus ha uno schermo da 10,3 pollici con risoluzione full HD (1920×1200 pixel). La dotazione hardware comprende il processore octa core MediaTek Helio P22T a 2,3 GHz, 4 GB di RAM LPDDR4x a 3.200 MHz e 64 GB di storage eMMC, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac (Wi-Fi 5) e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, doppio microfono, fotocamera posteriore da 8 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, jack audio da 3,5 millimetri e porta USB Type-C. La batteria da 5.000 mAh offre un'autonomia massima di 7 ore di navigazione web. Il sistema operativo è Android 9 Pie.

Il Lenovo Tab M10 FHD Plus (colore argento) è in vendita su Amazon al prezzo di 183,99 euro, invece di 234,78 euro (sconto del 22%).