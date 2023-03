Lenovo Tab M10: minimo storico Amazon per questo tablet Android

Amazon ha attivato una nuova interessante promozione su Lenovo Tab M10, ottimo tablet Android con display da 10 pollici che oggi ti porti a casa con soli 129 euro con spedizione Prime inclusa.

Merito di uno sconto di 50 euro applicato sul prezzo ufficiale e che ti permette di mettere le mani su un dispositivo economico perfetto per ogni esigenza di lavoro, studio o intrattenimento.

Lenovo Tab M10 in offerta: la scheda tecnica

Le caratteristiche tecniche di questo Lenovo Tab M10 includono un display touchscreen da 10 pollici con risoluzione HD di tipo IPS, luminosità di 400 nits e tecnologia anti impronte per immagini sempre nitide e brillanti.

Con la batteria integrata da 5000mAh puoi riprodurre video in playback per circa 8 ore e lavorare sul web per 10 ore. Merito dell’efficienza energetica donata dal processore MediaTek Helio P22T, affiancato da 3GB di RAM e 32GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

Un ottimo dispositivo che può soddisfarti in qualsiasi esigenza di base, che si tratti di lavoro, studio o semplice svago e intrattenimento in streaming. Oggi lo paghi solo 129 euro: è una grande occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.