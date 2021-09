Lenovo Tab P11 Pro: ULTRA-SCONTO su Amazon (-200€)

Non chiamatelo tablet, anche se il design lo posiziona in questo segmento di mercato: per design e caratteristiche, Lenovo Tab P11 Pro è molto di più, potendo svolgere con disinvoltura anche il compito di laptop da destinare alla produttività, sia alla scrivania (di casa o in ufficio) sia in movimento. Oggi è protagonista di uno sconto da ben 200 euro su Amazon.

Super occasione Amazon: Lenovo Tab P11 Pro a -200 euro

A livello di specifiche tecniche trovano posto un ampio display da 11,5 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel, il processore Qualcomm Snapdragon 730G, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB tramite microSD, i modulo WiFi e 4G-LTE per la connettività, Bluetooth, doppia fotocamera posteriore da 13+5 megapixel e anteriore da 8 megapixel per le videochiamate, altoparlanti JBL di alta qualità, microfono integrato, lettore di impronte digitali, porte USB-C e USB 3.1, batteria capiente. Il sistema operativo è Android. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Sono inclusi il pennino Precision Pen 2 e la tastiera Keyboard Pack per trasformare Lenovo Tab P11 Pro in un piccolo laptop. Oggi può essere tuo con una riduzione del prezzo pari al 25%, grazie all'occasione proposta oggi da Amazon. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita.