Lenovo Tab P12 + Penna: 110€ di SCONTO al Prime Day

Grazie al Prime Day hai un’occasione incredibile per acquistare un tablet completo di penna a prezzo fantastico. Il Lenovo Tab P12 con Penna è in forte sconto con 110€ di risparmio. Approfitta subito della forte promozione in corso.

La consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi beneficiare anche del tasso zero di Amazon. In pratica paghi in 5 rate da soli 67,80€ al mese senza interessi. Niente male vero? Ovviamente devi essere veloce se vuoi approfittarne.

Lenovo Tab P12 + Penna: la scelta vincente per produttività e intrattenimento

Con il Lenovo Tab P12 hai un tablet completo di tutto e versatile. La scelta vincente per lavoro, scuola, creatività e intrattenimento. Dotato di penna, inclusa nella confezione, è davvero perfetto. Acquistalo ora in offerta con il Prime Day.

Si tratta di un prodotto dalle prestazioni eccellenti. Il processore MediaTek Dimensity 7050 assicura velocità e fluidità senza pari. Gli 8GB di RAM sono ottimi per gestire app e giochi anche in multitasking. E con 128GB di ROM installi e archivi tutto quello che vuoi.

Dotato di WiFi 6 la connessione è stabile e veloce. La batteria è potente e il display generoso con i suoi 12,7 pollici. Approfitta ora del Prime Day. Acquistalo immediatamente a soli 339€, invece di 449€.