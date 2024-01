Lenovo Tab Smart Paper: SUPER versatile per studio e lavoro

Immergiti nel futuro degli appunti con il Lenovo Tab Smart Paper, attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 10%. Dotato di un display touch E Ink da 10.3″ con risoluzione 1872×1404 e 227ppi, questo tablet offre una straordinaria esperienza visiva con dual color front light per disegnare con colori luminosi in ogni occasione. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo competitivo di soli 449,00 euro, anziché 499,00 euro.

Lenovo Tab Smart Paper: impossibile resistere a questa promozione

Il processore RK3566 con 4 core A55 a 1.8GHz garantisce prestazioni veloci e affidabili, mentre la batteria integrata da 3550mAh consente di scrivere oltre 170 pagine e leggerne più di 8500 con una sola carica. Con 4GB di RAM LPDDR4x e uno storage interno di 64GB eMMC 5.1, il Lenovo Tab Smart Paper offre una potente combinazione di velocità ed efficienza.

La penna Lenovo Smart Paper Pen, inclusa nella confezione, offre nove strumenti diversi, dalla penna alla matita, all’evidenziatore e al pennarello, con una latenza di 25ms, 4.096 livelli di sensibilità alla pressione e rilevamento di inclinazione.

Con 74 modelli tra cui scegliere, questo tablet è perfetto per qualsiasi attività, dal prendere appunti alla creazione di disegni tecnici e notazioni musicali. L’app Lenovo Smart Paper sincronizza automaticamente i tuoi appunti con il cloud, garantendo che siano sempre accessibili quando ne hai bisogno.

Esplora la tua creatività con disegni precisi, ombreggiature e schizzi grazie alla penna inclusa, senza preoccuparti di doverla ricaricare grazie alla tecnologia di risonanza elettromagnetica.

Con la luce anteriore a due colori dello schermo E Ink, leggere non è mai stato così rilassante. Regolabile automaticamente in base all’illuminazione circostante, questo tablet offre una lettura confortevole in ogni situazione. Con il Lenovo Tab Smart Paper, il futuro degli appunti è finalmente realizzato, unendo tecnologia e praticità in un unico dispositivo innovativo. Non perdere questo favoloso sconto del 10% su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 449,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.