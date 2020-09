Sei nuovi laptop per la gamma Lenovo ThinkBook

Sei nuovi Lenovo ThinkBook fanno oggi ufficialmente il loro ingresso nel catalogo del produttore, laptop progettati per supportare i professionisti alle prese con un nuovo modo di lavorare, complice l’adozione talvolta forzata delle soluzioni per lo smart working. Arriveranno sul mercato entro i prossimi mesi.

Lenovo ThinkBook 13s Gen2, 14 Gen2, 14s Gen2, 15 Gen2 e 15p

Questi i modelli presentati: ThinkBook 13s Gen2 (con processori Intel o AMD), ThinkBook 14 Gen2 (Intel o AMD), ThinkBook 14s Gen2 (Intel o AMD), ThinkBook 14s Yoga (solo Intel), ThinkBook 15 Gen2 (Intel o AMD) e ThinkBook 15p (solo Intel).

La piattaforma software è per tutti Windows 10 di Microsoft. Per tutti i dettagli in merito alle specifiche tecniche equipaggiate rimandiamo all’annuncio ufficiale di Lenovo. Di seguito invece una galleria di immagini che mostra il design dei laptop.

Disponibilità e prezzi

Queste le informazioni al momento rese note per quanto riguarda i prezzi (per gli Stati Uniti) e l’arrivo sul mercato dei modelli annunciati oggi.