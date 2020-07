Ideale come soluzione di backup o per chi non ha particolari esigenze in termini di potenza di calcolo, Lenovo ThinkCentre M58P al prezzo di 59,90 euro è un’occasione da non lasciarsi sfuggire se si è alla ricerca di un PC desktop economico. Il computer è ricondizionato e il venditore offre un anno di garanzia con 60 giorni a disposizione per chiedere eventualmente il rimborso se non soddisfatti.

Il PC di Lenovo ricondizionato a soli 59,90 euro

Queste le specifiche tecniche integrate: processore dual core Intel Core 2 Duo E7500 da 2,93 GHz, 4 GB di RAM DDR3 (espandibile fino a 8 GB), disco fisso da 160 GB per lo storage, lettore DVD, otto porte USB 2.0, uscite video VGA e DisplayPort, due jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono, slot Ethernet e alimentatore esterno. Il tutto in un case compatto con dimensioni pari a 28x25x8 cm. Caratteristiche sufficienti per operazioni come la gestione dei documenti e della posta elettronica.

Si garantisce un perfetto funzionamento del dispositivo che però può presentare leggere imperfezioni estetiche sulla scocca, ma nulla che ne pregiudichi il funzionamento. Il prodotto gode di una garanzia di 12 mesi presso il venditore.

Il sistema operativo Windows 10 Pro è preinstallato e incluso nella spesa. Volendo l’acquirente può contattare il venditore e chiedere un upgrade hardware, concordando una variazione del prezzo di 59,90 euro fissato per la configurazione base. La spedizione è gratuita e immediata. Il prodotto si trova in Italia.