Lenovo ThinkPad P: tre nuove workstation mobile

Lenovo ha annunciato le nuove versioni delle workstation mobile ThinkPad P1, P15 e P17. Il produttore cinese dichiara che questi notebook sono perfetti per il lavoro ibrido, in quanto offrono il meglio in termini di affidabilità, prestazioni e produttività. Tra le novità spiccano i processori Intel Core di undicesima generazione e le schede video NVIDIA basate sull'architettura Ampere.

Lenovo ThinkPad P1, P15 e P17: specifiche e prezzi

Le tre workstation mobile hanno ricevuto la certificazione MIL-STD-810G, quindi possono essere utilizzate in presenza di condizioni ambientali avverse, ad esempio sui cantieri. ThinkPad P1 ha uno schermo da 16 pollici con risoluzione QHD+ o UHD+ (rapporto di aspetto 16:10), filtro per la luce blu e cornici laterali sottili (l'ingombro è quello di notebook da 15 pollici).

La dotazione hardware comprende processori Intel Core o Xeon di undicesima generazione, fino a 64 GB di RAM DDR4 (anche ECC), SSD PCIe NVMe Gen4 fino a 4 TB e schede video NVIDIA fino alla RTX 3080 o RTX A5000. Sono presenti inoltre webcam full HD, altoparlanti Dolby Atmos, connettività 5G, lettore di impronte digitali e batteria da 90 Wh. Sarà disponibile da luglio a partire da 2.099 dollari.

ThinkPad P15 e P17 hanno invece uno schermo OLED da 15,6 e 17,3 pollici con risoluzione UHD. Per questi due modelli ci sono configurazioni con 128 GB di RAM e SSD fino a 6 TB. Saranno disponibili da luglio a partire da 1.749 e 1.779 dollari, rispettivamente.

Chi vuole un numero maggiore di porte potrà acquistare in autunno il ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock (419 dollari) con quattro porte USB Type-A, una porta USB Type-C, una porta Thunderbolt, una porta Gigabit Ethernet e due porte DisplayPort.