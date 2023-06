Lenovo ThinkPad T470: ottimo laptop a meno di 300 euro su eBay

Altro giorno, altra rassegna delle migliori promozioni disponibili su eBay. Il colosso dell’e-commerce propone quotidianamente offerte interessanti su dispositivi di elettronica e informatica e, dopo avere ripreso ieri iPhone 14 al 25% in meno, è il momento di proporti un computer portatile a un prezzo competitivo. Se stai cercando un notebook e non hai particolari esigenze, sappi che eBay sta proponendo il modello Lenovo ThinkPad T470 a meno di 300 euro. Si tratta, però, di una offerta limitata a una scorta ridotta di unità ricondizionate.

Lenovo ThinkPad T470 è un must buy su eBay

Il computer portatile in questione viene proposto da un rivenditore italiano che si è occupato del controllo professionale prima della rivendita. Secondo la descrizione fornita, Lenovo ThinkPad T470 è in uno stato “eccellente” e non mostra segni di utilizzo, è perfettamente funzionante ed è stato pulito per essere nelle migliori condizioni possibili.

Le specifiche tecniche? Si tratta di un laptop con sistema operativo Windows 11 Pro (licenza ufficiale inclusa) e schermo da 14 pollici con risoluzione pari a 1366×768 pixel. Sotto la scocca si trova il processore Intel Core i5-6200U con GPU integrata Intel HD Graphics 520, accompagnato da 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB di spazio di archiviazione. Tra le altre feature notiamo poi una porta USB 3.1 Type-C e tre USB 3.0 Type-A, la webcam con microfono, una uscita HDMI, lettore SD e slot Ethernet per la connettività cablata. La tastiera, naturalmente, ha il layout italiano.

Lenovo ThinkPad T470 è di tuo interesse? Allora sappi che nei prossimi giorni può essere acquistato a 279,90 euro con spedizione gratuita in un giorno o, acquistandolo oggi 23 giugno 2023, con arrivo lunedì 26 giugno. La restituzione in caso di insoddisfazione o altri problemi va effettuata entro 30 giorni ed è il venditore a pagare le spese di spedizione. Il pagamento del dispositivo, invece, va effettuato con PayPal, Google Pay o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.