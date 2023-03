Lenovo ThinkPhone by Motorola disponibile in Italia

Lenovo ha annunciato la disponibilità in Italia del ThinkPhone by Motorola, lo smartphone per aziende e professionisti svelato al CES 2023 di Las Vegas. Le caratteristiche principali sono qualità costruttiva e sicurezza. Ovviamente si “sposa” perfettamente con i notebook della serie ThinkPad, consentendo di eseguire varie attività in maniera più produttiva.

ThinkPhone by Motorola: specifiche e prezzo

Il ThinkPhone by Motorola ha un telaio in alluminio di grado aeronautico e inserti in fibra aramidica, mentre il display è protetto dal Gorilla Glass Victus. Lo smartphone ha ricevuto le certificazioni IP68 e MIL-STD-810H, quindi può funzionare in presenza di condizioni ambientali ostili.

La sicurezza dei dati aziendali viene garantita dalla piattaforma ThinkShield. Grazie al chip dedicato Moto KeySafe, password, PIN e chiavi crittografiche sono isolati dal resto del sistema operativo.

Il ThinkPhone ha uno schermo pOLED da 6,6 pollici (2400×1080 pixel) con refresh rate di 144 Hz e supporto HDR10+. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256/512 GB di storage, tre fotocamere posteriori (principale da 50 megapixel, ultra grandangolare da 13 megapixel e profondità), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 68 Watt e wireless da 15 Watt. Il sistema operativo è Android 13.

Sfruttando la sincronizzazione con i ThinkPad è possibile accedere alle app su smartphone, trasferire file e visualizzare le notifiche. Sono inoltre preinstallate le app Microsoft 365, Outlook e Teams. In Italia è possibile acquistare la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage a 999,90 euro.

