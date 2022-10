Lenovo ThinkReality VRX: metaverso aziendale

Lenovo ha svelato le specifiche complete del ThinkReality VRX, annunciato a fine settembre. Il visore per la realtà mista è stato progettato per le aziende, quindi è un diretto concorrente del Microsoft HoloLens. Il dispositivo è basato sulla stessa piattaforma del Meta Quest Pro, ma non offre funzionalità simili. Sarà in vendita nel 2023 ad un prezzo ignoto (sicuramente elevato).

Lenovo ThinkReality VRX: specifiche complete

Il Lenovo ThinkReality VRX è un visore standalone, quindi integra tutti i componenti hardware necessari. È possibile però collegarlo a PC o workstation per uno “streaming wireless o tethered”. Il dispositivo offre sei gradi di libertà e funzionalità pass-through a colori in alta risoluzione per le applicazioni di realtà mista, grazie alle due fotocamere frontali.

Il ThinkReality VRX integra il processore Snapdragon XR2+ Gen 1, 12 GB di RAM, 128 GB di storage, lenti pancake e schermi con risoluzione di 2280×2280 pixel per occhio, refresh rate fino a 90 Hz e campo visivo di 95 gradi. Oltre alle due fotocamere per il pass-through HD ci sono quattro fotocamere per il tracciamento del corpo e delle mani.

La connettività è garantita dal modulo WiFi. Sono presenti inoltre due altoparlanti, due microfoni, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 6.900 mAh che può essere caricata tramite porta USB Type-C. Il sistema operativo è Android 12. Lenovo usa il termine “metaverso enterprise” per descrivere la possibilità di interagire con i modelli 3D in realtà virtuale e vedere il mondo reale allo stesso tempo.

Il ThinkReality VRX è inoltre il primo visore VR al mondo che supporta gli Snapdragon Spaces. Per conoscere il prezzo si dovrà attendere il lancio sul mercato nel 2023.