Lenovo ThinkPad: nuove workstation per sviluppo AI

Lenovo ha annunciato cinque workstation mobile della serie ThinkPad che integrano processori Intel o AMD e schede video NVIDIA recenti con una potenza sufficiente per lo sviluppo di applicazioni AI e l’inferenza dei modelli AI direttamente sul notebook. Saranno disponibili anche in Italia a partire dal mese di aprile 2026.

Lenovo ThinkPad: specifiche delle workstation AI

Le nuove workstation mobile consentono a studenti, sviluppatori, ingegneri e tutti i professionisti del settore di “spostare” l’intelligenza artificiale dal cloud al notebook. Ciò garantisce ovviamente un aumento di prestazioni, sicurezza e privacy. I processori Intel e AMD scelti da Lenovo, insieme alle GPU di NVIDIA, rispettano abbondantemente i requisiti dei cosiddetti Copilot+ PC, ma in questo caso vengono sfruttati per compiti più impegnativi (e seri) delle funzionalità AI di Windows 11.

Il ThinkPad P14s Gen 7 ha uno schermo OLED o IPS (touch e non) da 14 pollici con risoluzione 2.8K o FHD+, processori AMD fino al Ryzen AI 9 HX PRO 470, fino a 96 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 5.0 fino a 2 TB, webcam da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Gigabit Ethernet, NFC e 5G, uscita HDMI 2.1, jack audio, lettori smart card e SD Express 8.0, due porte USB-A e due porte USB-C, lettore di impronte digitali e batteria da 60 o 70 Wh con ricarica rapida.

Il ThinkPad P14s i Gen 7 ha uno schermo OLED o IPS (touch e non) da 14,5 pollici con risoluzione 3K o FHD+, processori Intel Core Ultra 3 serie H, fino a 96 GB di RAM LPDDR5X e scheda video integrata o NVDIA RTX PRO 1000. Le altre specifiche sono identiche a quelle della versione AMD.

Il ThinkPad P16s Gen 5 ha uno schermo OLED o IPS (touch e non) da 16 pollici con risoluzione 2.8K o FHD+, processori AMD fino al Ryzen AI 9 HX PRO 470, fino a 96 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 5.0 fino a 4 TB, scheda video integrata o NVIDIA RTX PRO 2000, webcam da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Gigabit Ethernet, NFC e 5G, uscita HDMI 2.0, jack audio, lettori smart card e SD Express 8.0, due porte USB-A e due porte USB-C, lettore di impronte digitali e batteria da 60 o 90 Wh con ricarica rapida.

Il ThinkPad P16s i Gen 5 integra processori Intel Core Ultra 3 serie H e fino a 96 GB di RAM LPDDR5X. Le altre specifiche sono identiche a quelle della versione AMD.

Infine, il ThinkPad P1 Gen 9 ha uno schermo OLED touch o IPS da 16 pollici con risoluzione 3.2K, UHD+ o FHD+, processori Intel Core Ultra 3 serie H, fino a 96 GB di RAM LPDDR5X (LPCAMM2), SSD PCIe 5.0 fino a 8 TB, scheda video integrata o NVIDIA RTX PRO 2000, webcam da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC e 5G, uscita HDMI 2.1, jack audio, lettore SD Express 7.0, una porta USB-A e tre porte USB-C, lettore di impronte digitali e batteria da 90 Wh con ricarica rapida.

Gli utenti possono scegliere il sistema operativo: Windows 11 (Home o Pro) o Linux (Ubuntu, Fedora, Debian o RedHat Enterprise).