Lenovo V15-ADA: meno di 400 euro per il laptop con Ryzen 5. Che bomba!

Quello che ti suggeriamo in questo articolo, è una vera e propria bomba, per chi desidera un computer portatile dalle grandi prestazioni. Si tratta del Lenovo V15-ADA, un laptop dotato di processore Ryzen 5 dalle performance eccezionali considerando il prezzo che oggi scende al suo minimo storico.

Laptop Lenovo V15-ADA: caratteristiche tecniche

Il Lenovo V15-ADA si rivolge ad un pubblico che ha la giusta manualità per installare autonomamente il sistema operativo. Nel caso tu sia incluso tra questi, allora ti diamo l’occasione per portare a casa un vero portento dal punto di vista prestazionale. Il computer, infatti, ospita un processore AMD Ryzen 5 3500U, una CPU da 4 core e 8 thread con una frequenza massima di ben 3,7GHz. A questo si affiancano solo 4GB di memoria RAM, tuttavia espandibile con pochi euro grazie allo slot di espansione libero. Per quanto riguarda l’archiviazione di massa, è dotata di un SSD da 256GB. Non manca però la possibilità di aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione efficiente ed estremamente performante, dal costo solitamente ben più elevato. Ideale soprattutto per l’utilizzo professionale, per chi necessita di gestire pesanti flussi di lavoro nel minor tempo possibile. Perfetto, però, anche per lo studio o l’intrattenimento come alternativa ai PC di fascia bassa che offrono prestazioni nettamente inferiori.

Da non sottovalutare, infatti, è la scheda grafica integrata Radeon Vega 8 che consente, con i dovuti compromessi, buone prestazioni anche nei videogiochi. Ottima la connettività che prevede una porta HDMI per il collegamento di un secondo monitor, sia in mirroring che in estensione, con una risoluzione massima di 4K. Tre le porte USB Type-A di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Non manca neanche un pratico lettore di schede TF, oltre al jack combinato da 3,5mm per cuffie/altoparlanti e microfono. Chiudono le immancabili connessioni wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth. Ciliegina sulla torta è l’autonomia, grazie ad una batteria in grado di garantire fino a 10 ore di riproduzione video.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, il Lenovo V15-ADA può essere acquistato su Amazon a soli 399 euro per un risparmio di ben 180 euro sul prezzo di listino. Considerando già solo il processore, è senza dubbio un affare.