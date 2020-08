Lenovo Yoga S940: 500 euro di sconto, solo oggi

L’offerta durerà poche ore soltanto, ed è una esclusiva per gli utenti Amazon Prime: ben 500 euro di sconto per chi desideri un notebook Lenovo Yoga S940, utile tanto per l’eventuale lavoro da remoto quanto per un acquisto in ottica “back to school“.

Lenovo Yoga S940: 500 euro di sconto

Processore Intel Core I5-1035g4, 512GB di memoria interna e 8GB di RAM, il tutto a supporto di un Display Full HD da 14 pollici di tipo IPS. Sistema operativo Windows 10, colore grigio, casse audio Dolby Atmos dislocate ai lati della tastiera per un supporto ottimale soprattutto per la produttività.

Questo notebook ultrasottile di colore grigio ferro ha una struttura in alluminio di prima qualità, con finiture sabbiate, per assecondare le tue esigenze grazie alla massima cura di ogni dettaglio.

Il design è chiaramente un plus per un dispositivo che presenta un vetro avvolgente che ammorbidisce il bordo del display integrandolo con grande qualità nella struttura in alluminio con finiture sabbiate.

Il notebook Yoga S940 utilizza l’intelligenza artificiale per anticipare le tue esigenze. Sposta il contenuto dallo schermo del notebook ai monitor collegati con un semplice battito di ciglia, grazie al software Glance di tracciamento dello sguardo. Quando ti allontani dal notebook Yoga S940, lo schermo si oscura automaticamente mentre il contenuto viene salvato per proteggere sia la tua privacy sia il tuo lavoro.

Lo sconto, solo per oggi

Lo sconto vale soltanto per oggi ed è chiaramente interessante poiché, con una sforbiciata del 33% sul prezzo di listino, porta il prezzo da 1499,99 (prezzo consigliato) a 999,99 euro (prezzo odierno). L’offerta è anche al di sotto della soglia disponibile sul sito ufficiale Lenovo, portando il prezzo del device ai minimi storici.

Tuttavia si tratta di una offerta destinata ad esaurirsi a mezzanotte ed è esclusivo appannaggio degli utenti Prime. Al tempo stesso, chiunque può diventare utente Prime, anche gratis, anche solo per un mese: è sufficiente iscriversi al programma sapendo di avere un mese gratuito di test al termine del quale è sufficiente cancellarsi senza costi e senza vincoli. Insomma: l’offerta sul Yoga è in realtà per tutti, ma bisogna decidere rapidamente o attendere la prossima opportunità.