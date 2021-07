Lenovo Yoga Slim 7: Ultrabook Top di Gamma scontato di 300€

Lenovo Yoga Slim 7 si trova in offerta su Amazon a 999€, lo sconto del 23% corrisponde ad un risparmio di oltre 300 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di uno degli ultrabook di punta del brand, con un design elegante, un profilo sottile e una qualità costruttiva da primo della classe. La dotazione hardware è da vero top di gamma, con Ryzen 7 4700U, ben 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione su SSD.

Il display FullHD da 14 pollici e circondato da cornici estremamente sottili, che contribuiscono a ridurre le dimensioni del dispositivo, senza rinunciare ad uno schermo bello ampio, ideale per lavorare in mobilità. Questo Yoga Slim 7 monta una tastiera di tipo TLK, non mancano i tasti funzione ma si rinuncia al tastierino numerico, per far spazio a tasti abbastanza grandi da garantire una digitazione comoda ed efficace. Ai lati della tastiera trovano spazio 2 potenti speaker stereo, mentre in basso non manca un touchpad dalle dimensioni più che sufficienti.

Per quanto riguarda le porte di input e output troviamo da un lato il tasto accensione, 2 porte USB-A e uno slot per schede micro-SD, mentre il bordo destro ospita una HDMI, 2 USB-C e il jack combo per cuffie e microfono.

Lenovo Yoga Slim 7 è il prodotto ideale per chi necessita di un PC Windows leggero e compatto, ma non intende rinunciare a prestazioni e design da vero top di gamma. Oggi si trova in offerta su Amazon a 999€, il prezzo cala di ben 300 euro e rappresenta una tra le migliori soluzioni in commercio sotto i mille euro.