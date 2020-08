Lenovo presenta i nuovi Yoga Slim 9i e Yoga 9i

Lenovo annuncia oggi una serie di nuovi prodotti che faranno il loro debutto sul mercato entro i prossimi mesi. Tra questi, focalizzando l’attenzione sull’ambito PC, anche i modelli Yoga Slim 9i caratterizzato da una cover in pelle e il 2-in-1 battezzato Yoga 9i che fa della versatilità il suo punto di forza. Saranno acquistabili entro fine anno con i prezzi elencati a fondo articolo.

Lenovo Yoga Slim 9i e Yoga 9i ufficiali

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, lo Yoga Slim 9i offre un display da 14 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) o Ultra HD (3840×2160 pixel), processori Intel Core di nuova generazione, fino a 16 GB di RAM, storage SSD PCIe da 512 GB, 1 TB o 2 TB, webcam con infrarossi, doppio microfono, Bluetooth 5.0, WiFi 6, tre porte USB-C con Thunderbolt 4, jack audio da 3,5 mm e altoparlanti stereo con Dolby Atmos. Il sistema operativo è Windows 10 in edizione Home, le dimensioni sono 318×200,9×13,9-14,6 mm e il peso si attesta a circa 1,26 Kg.

Il modello Yoga 9i sarà invece disponibile con schermo da 14 o 15 pollici (risoluzione FHD o UHD), processori Intel Core-H di decima generazione (i7 o i9), 12 o 16 GB di RAM, SSD PCIe da 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB, doppio microfono, comparto audio con supporto a Dolby Atmos, cerniera in grado di ruotare fino a 360 gradi, una porta USB 3.2 e altre due Type-C, jack da 3,5 mm combo, Bluetooth 5.0 e WiFi 6.

In questo caso le dimensioni sono pari a 355,5×238,5×17,5-19,7 e il peso parte da 2 Kg. Di seguito una carrellata di immagini.

Questi i prezzi delle new entry per il catalogo Lenovo Yoga: il modello Slim 9i sarò acquistabile in Italia entro la fine dell’anno a partire da 1.999 euro, mentre il convertibile 9i verrà commercializzato nello stesso periodo a partire da 1.599 euro.