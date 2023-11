Lenovo, zaino per notebook a 14€ nel Black Friday

Alla vigilia della Settimana del Black Friday, lo zaino per notebook modello Lenovo B210 va in sconto su Amazon al prezzo di soli 14 euro. Realizzato dal marchio leader del mercato PC, è comodo da mettere in spalla e assicura la massima tutela del computer quando è necessario trasportarlo.

Black Friday: super sconto sullo zaino Lenovo B210

Il materiale esterno è poliestere così da garantire impermeabilità e resistenza agli agenti atmosferici. All’interno c’è uno scomparto imbottito per la protezione del portatile con posto a sufficienza per ospitarne uno con diagonale dello schermo fino a 15,6 pollici. Non mancano poi le tasche in cui riporre il caricatore e gli accessori. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Lo sconto del 37% sullo zaino Lenovo B210 per notebook è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici per acquistarlo al prezzo di soli 14 euro: magia del Black Friday.

Oltre 20.000 recensioni positive con un voto medio pari a 4,5/5 stelle assegnato da chi l’ha già messo in spalla, certificano la qualità del prodotto. È venduto e spedito direttamente da Amazon e, se si tratta di un regalo di Natale, ci sarà eventualmente la possibilità di restituirlo senza spese fino al 31 gennaio 2024. Chi lo acquista subito lo riceverà a casa entro un paio di giorni con la consegna gratuita.

