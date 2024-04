L'esplosione degli altcoin di aprile: per quali progetti i maggiori guadagni?

Nella recente corsa al rialzo, Bitcoin ha raggiunto il record di circa 73.000 $, ricordando la frenesia del mercato rialzista del 2021. Questo slancio verso l’alto ha spinto anche il mercato degli altcoin, con le meme coin basate su Solana che hanno rubato la scena. Criptovalute come dogwifhat (WIF) e Bonk (BONK) sono salite di oltre 100x, facendo la fortuna dei primi investitori. Ora i trader attendono con ansia il lancio delle monete più importanti, con l’obiettivo di replicare gli enormi guadagni registrati dai primi investitori.

Per questo motivo, abbiamo analizzato a fondo centinaia di altcoin rialzisti e abbiamo individuato tre token che esploderanno questo aprile con il più alto potenziale di rendimento di 50x o più. Questi altcoin includono NuggetRush (NUGX), Sponge V2 (SPONGEV2) e ApeCoin (APE). Questi progetti di criptovaluta offrono caratteristiche uniche che li rendono eccezionali. Ad esempio, NuggetRush premia i giocatori che partecipano al suo ecosistema di gioco.

Diamo un’occhiata da vicino ed esploriamo questi token.

NuggetRush (NUGX): in fermento sul mercato con il suo marketplace per giocatori

NuggetRush attira l’attenzione integrando l’estrazione dell’oro, le criptovalute e l’estrazione artigianale tradizionale in un gioco inventivo. Alimentata da Ethereum, la blockchain più diffusa, apre le porte a una vasta base di utenti, arricchendo la loro esperienza di gioco. Nonostante i tanti altcoin presenti sul mercato con segnali rialzisti, questa nuova criptovaluta DeFi emerge come uno dei token che offre il massimo guadagno grazie a un mix di emozioni, strategia e ricompense tangibili.

In NuggetRush, i primi finanziatori sono ambasciatori del marchio e forniscono un feedback prezioso per un gioco accattivante a livello globale. NuggetRush trasforma anche il modo in cui i giocatori trasformano le loro vittorie virtuali in asset del mondo reale. I giocatori di tutti i livelli di abilità e da qualsiasi luogo possono ottenere ricompense dai tornei alle missioni e oltre. Ma ciò che la distingue come la migliore criptovaluta da acquistare è la sua visione di una community autonoma alimentata da partnership con i fornitori di oro.

Grazie a questa partnership, le vincite in RUSHGEM dei giocatori vengono consegnate a domicilio. L’introduzione della piattaforma di staking NFT rende NuggetRush ancora più attraente come la migliore criptovaluta da acquistare per massimizzare i guadagni. Grazie a questa piattaforma di staking, i titolari di NFT possono bloccare i loro asset in un sistema simile a quello tradizionale per guadagnare premi in base al rendimento percentuale annuo (APY) e al numero di NFT staking. In questo marketplace della nuova criptovaluta DeFi, i giocatori possono vendere o scambiare NFT dei personaggi, oggetti rari e persino materiali estratti per un nuovo livello di divertimento di gioco.

Sponge V2 (SPONGEV2): consentire ai titolari di guadagnare mentre sono impegnati sulla piattaforma

La meme coin Sponge è tornata in gioco con Sponge V2. A differenza del suo predecessore, Sponge V2 non si limita a sfruttare il successo del passato. Sta introducendo una vera e propria utilità. Innanzitutto, Sponge V2 si tuffa nel gioco play-to-earn, permettendo ai possessori di meme coin di guadagnare mentre si divertono. Ma la vera novità è la nuova tecnologia stake-to-bridge.

Per ottenere i token Sponge V2, dovrai mettere in staking e bloccare i tuoi token originali Sponge V1 a tempo indeterminato. In cambio, riceverai i premi di Sponge V2 nell’arco di quattro anni. Sponge propone un’offerta speciale a tempo limitato: ottieni un bonus del 100% su ogni token SPONGEV2 che acquisti. Investendo 100 $, raddoppierai istantaneamente la tua scorta a 200 $, di cui la metà sarà destinata allo staking di V1 e l’altra metà sarà distribuita sotto forma di nuovi token V2.

ApeCoin (APE): cavalcare l’onda del lancio del suo altro lato

Sviluppato dai creatori dei NFT di Bored Ape Yacht Club, ApeCoin è un token ERC-20 che offre diritti di governance ai suoi possessori attraverso l’ApeCoin DAO. Ma ciò che entusiasma gli investitori è la potenziale integrazione di APE nell’imminente metaverso Otherside di Yuga Labs. Un’anticipazione di Otherside l’anno scorso ha portato il prezzo di APE a 4,50 $, lasciando intendere la sua futura traiettoria dopo il lancio di Otherside.

Nonostante il ritracciamento di APE a circa 1,85 $, il prezzo più basso potrebbe essere vantaggioso per una detenzione a lungo termine. Una volta che Otherside sarà presentato ufficialmente e il ruolo di ApeCoin sarà consolidato, il valore del token supererà probabilmente i massimi precedenti.

Conclusione

La frenesia del mercato rialzista delle criptovalute sta infiammando gli investitori alla ricerca di uno degli altcoin rialzisti da acquistare. Ad ogni impennata, innumerevoli token senza valore si riversano sul mercato, rendendo difficile scoprire le vere gemme. Dopo un’ampia ricerca e un’analisi di numerosi token nel corso di diverse settimane, abbiamo identificato NuggetRush, Sponge V2 e ApeCoin come i principali contendenti per ottenere profitti sostanziali nell’aprile 2024. La notizia entusiasmante è che NUGX è ancora disponibile a un prezzo significativamente più basso nella sua fase di prevendita. Al fine di partecipare, devi agire in fretta prima che la prevendita si esaurisca.

