L'estate nei tuoi occhi: guarda la serie in streaming

A un anno di distanza dagli episodi precedenti, esce oggi la seconda stagione di L’estate nei tuoi occhi, la serie disponibile in esclusiva in streaming gratis su Prime Video per coloro che dispongono di un abbonamento Prime attivo (per tutti gli altri il consiglio è quello di iniziare subito il mese di prova senza spese).

Guarda in streaming la stagione di L’estate nei tuoi occhi

La storia riparte da dove è stata interrotta al termine della prima stagione. Evitiamo qualsiasi riferimento per non inciampare nel rischio spoiler, limitandoci a condividere di seguito la sinossi pubblicata dalla piattaforma e il trailer ufficiale.

Belly ha sempre contato con ansia i giorni che la separavano dal tornare a Cousins Beach, ma con Conrad e Jeremiah che litigano per lei e il ritorno del cancro di Susannah, non è più sicura che l’estate sarà mai come quella di una volta. Quando un visitatore insapettato minaccia il futuro dell’amata casa di Susannah, Belly riunisce suoi amici e capisce, finalmente, dove la porta il suo cuore.

La serie è di Jenny Han e Sarah Kucserka, prodotta da Amazon Studios in collaborazione con wiip. Nel cast di attori sono presenti Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Rain Spencer, David Iacono, Elsie Fisher, Jackie Chung, Rachel Blanchard e Kyra Sedgwick.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.