L'estate sta finendo? Non ancora, con Iliad: ecco l'offerta con 25 GB in roaming

Le vacanze non finiscono ad agosto. Sempre più italiani scelgono settembre per partire, complice il clima più mite e le mete meno affollate. Per chi vuole restare connesso anche durante le ferie “tardive”, Iliad propone TOP 250 PLUS, l’offerta che a 9,99 euro al mese per sempre mette a disposizione 250 GB in Italia, minuti e SMS illimitati e ben 25 GB extra in Europa, con 5G incluso e senza costi nascosti.

Tutti i vantaggi dell’offerta TOP 250 PLUS

L’offerta include, per l’Italia, 250 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G (disponibile su smartphone compatibili e nelle zone già coperte dalla rete Ilia) per la massima libertà di utilizzo: dallo streaming delle serie TV sotto l’ombrellone, alle videochiamate con amici e familiari, fino alla condivisione di foto e ricordi di viaggio sui social.

Sul fronte voce e messaggi, l’offerta include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri italiani, e in Europa offre 25 GB dedicati al roaming sempre con minuti e SMS senza limiti. A questo si aggiungono chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Con Iliad, il prezzo resta sempre lo stesso: nessun vincolo, nessuna rimodulazione e nessun costo nascosto. Nell’offerta TOP 250 PLUS sono già compresi tutti i servizi essenziali: l’hotspot gratuito per condividere la connessione, la segreteria telefonica, il servizio “Mi richiami” e il controllo del credito residuo sempre a disposizione.

Le chiamate sfruttano la tecnologia VoLTE, che garantisce una qualità superiore, e non è previsto alcuno scatto alla risposta. Inoltre, anche optare per la portabilità del proprio numero è semplicissimo. L’unico costo iniziale resta quello dell’attivazione della SIM, pari a 9,99 euro.

Chi programma le vacanze a settembre verso mete europee, troverà nell’offerta Iliad TOP 250 PLUS un alleato perfetto: 250 GB in Italia, 25 GB in Europa, chiamate e SMS illimitati, 5G incluso. Tutto a 9,99 euro al mese per sempre, senza sorprese. Attivalo ora online in pochi minuti!