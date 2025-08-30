 L'estate sta finendo? Non ancora, con Iliad: ecco l'offerta con 25 GB in roaming
A soli 9,99 euro al mese (per sempre), Iliad ti offre minuti e SMS illimitati, più 250 GB per l'Italia e ben 25 GB per il roaming in Europa.
Telecomunicazioni
A soli 9,99 euro al mese (per sempre), Iliad ti offre minuti e SMS illimitati, più 250 GB per l'Italia e ben 25 GB per il roaming in Europa.

Le vacanze non finiscono ad agosto. Sempre più italiani scelgono settembre per partire, complice il clima più mite e le mete meno affollate. Per chi vuole restare connesso anche durante le ferie “tardive”, Iliad propone TOP 250 PLUS, l’offerta che a 9,99 euro al mese per sempre mette a disposizione 250 GB in Italia, minuti e SMS illimitati e ben 25 GB extra in Europa, con 5G incluso e senza costi nascosti.

Attiva Iliad TOP 250 PLUS online

Tutti i vantaggi dell’offerta TOP 250 PLUS

L’offerta include, per l’Italia, 250 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G (disponibile su smartphone compatibili e nelle zone già coperte dalla rete Ilia) per la massima libertà di utilizzo: dallo streaming delle serie TV sotto l’ombrellone, alle videochiamate con amici e familiari, fino alla condivisione di foto e ricordi di viaggio sui social.

Sul fronte voce e messaggi, l’offerta include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri italiani, e in Europa offre 25 GB dedicati al roaming sempre con minuti e SMS senza limiti. A questo si aggiungono chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Con Iliad, il prezzo resta sempre lo stesso: nessun vincolo, nessuna rimodulazione e nessun costo nascosto. Nell’offerta TOP 250 PLUS sono già compresi tutti i servizi essenziali: l’hotspot gratuito per condividere la connessione, la segreteria telefonica, il servizio “Mi richiami” e il controllo del credito residuo sempre a disposizione.

Le chiamate sfruttano la tecnologia VoLTE, che garantisce una qualità superiore, e non è previsto alcuno scatto alla risposta. Inoltre, anche optare per la portabilità del proprio numero è semplicissimo. L’unico costo iniziale resta quello dell’attivazione della SIM, pari a 9,99 euro.

Iliad a 9,99 euro al mese, attiva ora

Chi programma le vacanze a settembre verso mete europee, troverà nell’offerta Iliad TOP 250 PLUS un alleato perfetto:  250 GB in Italia, 25 GB in Europa, chiamate e SMS illimitati, 5G incluso. Tutto a 9,99 euro al mese per sempre, senza sorprese. Attivalo ora online in pochi minuti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ago 2025

Eleonora Busi
30 ago 2025
