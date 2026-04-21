La lettera di addio di Tim Cook, lascia la guida di Apple

Per gli ultimi 15 anni ho iniziato quasi ogni mattina allo stesso modo. Apro la mia email e leggo le note che ho ricevuto il giorno prima dagli utenti Apple di tutto il mondo. Così inizia la lettera con cui Tim Cook annuncia il suo passaggio di consegne.

A settembre lascerà il ruolo di CEO per diventare presidente esecutivo. Il suo successore è John Ternus, attuale senior vice president dell’hardware engineering, l’uomo dietro i prodotti fisici che Apple ha costruito negli ultimi 25 anni.

La transizione

Cook diventa executive chairman. Ternus diventa CEO. Johny Srouji, fino ad ora a capo dei chip Apple Silicon, prende il posto di Ternus come chief hardware officer. È un ricambio generazionale ordinato, annunciato con mesi di anticipo, senza traumi e senza sorprese. Apple ha pianificato questa transizione come pianifica un lancio di prodotto.

Chi è John Ternus

Ternus è in Apple da 25 anni. È un ingegnere che ha lavorato su praticamente ogni prodotto hardware dell’azienda. Negli ultimi anni è stato il volto delle presentazioni hardware ai keynote, il tipo che sale sul palco e parla di chip, batterie e materiali con una competenza tecnica che Cook non ha mai avuto (e non ha mai finto di avere).

Cook lo descrive come “un ingegnere e pensatore brillante, ossessionato da ogni dettaglio, concentrato su ogni modo possibile per rendere qualcosa migliore, più audace, più bello e più significativo.”

La lettera di Cook

La lettera è personale in un modo insolito per un CEO tech. Cook parla delle email che legge ogni mattina, come la mamma salvata dall’Apple Watch, il selfie perfetto in cima a una montagna, le lamentele per qualcosa che non funziona. Parla di sé in terza persona quasi con incredulità: Tim. Una persona cresciuta in un luogo rurale in un’epoca diversa che, per questi momenti magici, ha avuto l’onore di essere il CEO della più grande azienda del mondo.

Non è il tipo di comunicazione a cui siamo abituati nel settore tech, dove le lettere di transizione sono documenti legali mascherati da emozione. Cook sembra voler dire qualcosa di genuino, e ci riesce.

Cosa significa per Apple

Cook ha guidato Apple dal 2011, dall’iPhone 4S all’era dell’AI, passando per Apple Watch, AirPods, Apple Silicon e Vision Pro. Ha più che quadruplicato il valore dell’azienda. Ha trasformato la supply chain in un’arma competitiva. Non ha inventato nessun prodotto rivoluzionario come fece Jobs, ma ha trasformato Apple da azienda di prodotti a ecosistema da cui è quasi impossibile uscire.

Ternus eredita un’azienda al picco del suo valore finanziario ma in un momento di transizione tecnologica. L’AI sta cambiando tutto, gli occhiali smart sono in fase di test, il Vision Pro non ha sfondato, e i concorrenti cinesi come Huawei si muovono più velocemente. Il prossimo CEO di Apple dovrà rispondere a domande che Cook ha solo rimandato.