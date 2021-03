Lettore di schede 2 in 1 USB Type-A/C in offerta

In questo articolo vogliamo suggerirvi un accessorio tanto economico quanto utile. Si tratta del lettore di schede portatile UNI, un piccolo dispositivo con doppia interfaccia comodo in particolare per fotografi e videografi.

Lettore di schede UNI USB-A/USB-C: caratteristiche tecniche

Partendo dal design, troviamo un robusto corpo in alluminio anodizzato che gli garantisce qualità e durevolezza. D’altronde si tratta di un prodotto indirizzato alla mobilità, ed i materiali adottati prevengono qualsiasi danno dovuto al trasporto. Sui due lati troviamo un’interfaccia USB, la prima Type-A e l’altra Type-C, entrambe USB 3.0. Queste sono a loro volta dotate di due coperchi che forniscono una maggiore protezione, e permettono di accedere alla sola interfaccia in utilizzo a seconda dell’esigenza.

Queste forniscono innanzitutto un’elevata velocità di trasferimento fino a 5Gbps, oltre che rendere il lettore compatibile sia con dispositivi mobili che PC. Supporta infatti anche la specifica Thunderbolt 3 risultando perfettamente compatibile con i MacBook. Uno degli aspetti più importanti però è la presenza di due slot per schede TF: il primo per card microSD e l’altro per SD standard. Questo permette di leggere e scrivere simultaneamente su entrambi i supporti, e di conseguenza anche spostare i dati tra i due. Si tratta quindi di una soluzione estremamente compatta, ma molto versatile. Perfetta per chi necessita di estrarre dati da dispositivi diversi, e vuole farlo comodamente anche in mobilità.

Grazie ad un’offerta lampo, il lettore è acquistabile su Amazon a soli 10,99 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.