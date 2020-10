Lettore di schede di memoria a meno di 10€ su Amazon

Siete alla ricerca di un piccolo, ma funzionale dock per il collegamento multiplo di periferiche di memoria? Ecco a voi il “coltellino svizzero” degli informatici (e non solo) in doppio sconto su Amazon ad un prezzo davvero interessante.

Lettore di schede di memoria scontato del 53% su Amazon

Stiamo parlando del particolare lettore Vanja dotato di uscita USB 3.0 e lettore di schede di memoria che supporta SD e Micro SD fino a 512 GB e consente il trasferimento dati super veloce fino a 80-100M/s. Questo permette di trasferire filmati o file HD in pochi secondi su PC o altri dispositivi dotati di porta USB 3.0.

Questo lettore presenta anche un’uscita USB-C che offre una facile connessione tra le schede di memoria flash e un computer con porta USB-A, USB-C e Thunderbolt 3, ma anche laptop, smartphone e tablet con funzione OTG.

Le schede compatibili sono: SDXC, SDHC, SD, Extreme I III SD, Ultra II SD, MMC, RS-MMC o Micro SD, TF, Micro SDXC, Micro SDHC e UHS-I. Il lettore è inoltre molto piccolo e adatto a qualsiasi compito su tutti i dispositivi compatibili. Presenta un design compatto che lo rende facile da portare con voi ovunque voi andiate. Nessuna unità accessoria necessaria, non è necessario alcun alimentatore ed è supportato dalla garanzia di 12 mesi dell’azienda.

Pertanto, se siete alla ricerca di un dispositivo dalle suddette caratteristiche, non fatevi scappare questa incredibile doppia offerta di Amazon che da un prezzo di listino di 19,99 euro, vi permette di portarvelo a casa a soli 9,34 euro con uno sconto pari al 53%.