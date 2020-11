Lettore di schede SD/microSD 3 in 1 a soli 7,19 euro

Oggi vogliamo proporvi un piccolo accessorio tanto semplice quanto interessante, in promozione su Amazon. Parliamo di un piccolo lettore di schede Vanja, che possiede però diverse particolarità. Queste lo rendono uno dei lettori più versatili in assoluto. Inoltre si tratta di un prodotto dal costo davvero esiguo, utile per ogni esigenza.

Accessori: lettore di schede SD/microSD con tripla interfaccia in offerta su Amazon

Nella sostanza si tratta di un lettore per schede SD plug and play. Ciò significa che basterà collegarlo in una porta USB per poter accedere ai file contenuti sulla scheda, senza necessità di installare alcun driver. Già sul sistema di connessione troviamo la prima peculiarità del dispositivo. Questo infatti può utilizzare 3 diverse interfacce: da un lato presenta la classica uscita USB Type-A, dall’altro invece grazie ad un minuscolo adattatore ad incastro potremo alternare tra interfaccia microUSB e USB Type-C.

Altro aspetto decisamente interessante è anche la presenza delle funzionalità OTG. Questo vuol dire che così come per il PC, il lettore può essere utilizzato su smartphone e tablet semplicemente collegandolo al dispositivo. Molto comoda è invece la presenza di due slot separati per le schede, uno per il formato SD standard, l’altro per microSD. La compatibilità si estende a tutti i formati SD e TF disponibili sul mercato. Si tratta quindi di un accessorio molto comodo da portare sempre con sé sia da utilizzare sui dispositivi mobili che su quelli fissi.

Oggi Amazon propone il lettore di Vanja a soli 7,19 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.