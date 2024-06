Lettore di schede sia USB che USB C per comodità ELEVATA (9€)

Non fare a meno delle schede di memoria soprattutto se le usi per lavoro e per archiviare immagini e video. Utili persino per le console gaming come la Nintendo Switch, questi sistemi di archiviazione sono pratici e facili da utilizzare ma tutto si complica quando non sai come inserirle nei computer. Che tu abbia un PC fisso o un laptop di ultima generazione, non è scontato avere un’entrata predisposta a questo utilizzo. Come risolvere? Con un bel lettore di schede compatibile con qualsiasi prodotto.

Su Amazon la svolta: 6,49€ per completare l’acquisto con la promozione in corso. Spesa minima ma resa massima grazie al connettore doppio. Aggiungilo subito al carrello.

Delle spedizioni non ti curare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lettore di schede da collegare con USB A e USB C: unico

Dimensioni compatte e facilità di utilizzo. Questo lettore di schede di memoria è utile e sempre pratico da avere a disposizione. Puoi portarlo con te con facilità o conservarlo a portata di cassetto per tirarlo fuori quando ti fa più comodo.

Grazie al connettore USB standard e all’adattatore per trasformare questo in USB C puoi connetterlo facilmente a qualunque dispositivo. Non ha importanza se sia di vecchia o nuova generazione e soprattutto che sistema operativo monti: il prodotto è compatibile universalmente oserei dire.

Ti mette a disposizione:

entrata per schede CF;

entrata per schede SD;

entrata per schede TF;

entrata per schede MS.

Come vedi, non rinunci a nulla. Le velocità rimangono costanti ed hai un vantaggio in più che è quello della stabilità.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon dove il tuo lettore di schede di memoria lo porti a casa con appena 6,49€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.