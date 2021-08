Non sapevi di volere un lettore MP3 (invece sì): sconto 29%

Può sembrare anacronistico, ma pensaci bene: con un lettore MP3 puoi avere tutta la tua musica preferita sempre in tasca (o in auto), anche senza connessione Internet e senza bruciare la batteria dello smartphone. Oggi puoi prendere in considerazione il modello di SuperEYE proposto su Amazon con il 29% di sconto sul prezzo di listino. Ha ben 32 GB di memoria interna, ma volendo è possibile estenderla con l'impiego di una scheda microSD.

Ecco perché un lettore MP3 è un buon acquisto

Integra un display da 2,4 pollici a colori e un pulsante touch capacitivo per controllare ogni funzione. Non mancano poi il supporto al HiFi per la riproduzione dei brani senza perdita di qualità, il modulo Bluetooth per l'ascolto in modalità wireless (con altoparlanti o auricolari), la radio FM, un registratore vocale incluso e la batteria da 600 mAh per un'autonomia elevata. Per tutti gli altri dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

Oggi il lettore MP3 con HiFi e Bluetooth da 32 GB di SuperEYE può essere tuo al prezzo di soli 30,59 euro invece di 42,99 euro come da listino. Un'ottimo dispositivo da affiancare allo smartphone, per chi ancora preferisce conservare la propria musica in download digitale piuttosto che in streaming. Inclusi nella confezione la fascia da braccio per portarlo con sé durante l'attività fisica e gli auricolari.