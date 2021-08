UPS per lo smart working, occasionissima APC

Un normale UPS, di capienza tradizionale, con le funzionalità tipiche del suo ruolo, ma con un prezzo improvvisamente ribassato del 17%: ecco il gruppo di continuità APC che oggi Amazon propone a prezzo ribassato, ossia 83,20 euro invece dei 100€ a cui era disponibile in precedenza. Uno sconto improvviso che mette a disposizione il modello BX700U-GR per chiunque abbia una postazione da proteggere ed alla quale garantire continuità di alimentazione.

UPS per postazioni singole

700VA / 920Watt: un software per lo spegnimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione e 4 uscite Schuko per riuscire ad alimentare PC, monitor, router e quant'altro utile per le ultime operazioni di emergenza nel caso in cui dovesse sopraggiungere un improvviso backup.

Il prezzo è ideale per piccole postazioni casalinghe di smart working, dove sono pochi i terminali da dover mettere sotto protezione da sovratensioni. Con 83,20 euro firmi un'assicurazione sui tuoi hard disk, sui tuoi lavori, sulla scheda madre del tuo terminale, sul tuo display: un investimenti di lunga durata che protegge i tuoi dati ed il tuo hardware, ma che sa anche garantire massima sicurezza in uscita quando un temporale o un guasto elettrico dovessero interrompere improvvisamente la fornitura elettrica del tuo ufficio.

Lo sconto è stato lanciato soltanto in queste ore e non è chiaro quanto possa durare, ma probabilmente la parentesi andrà a terminare nel giro di poche ore come per le classiche offerte lampo che Amazon propone saltuariamente su accessori di questo tipo.