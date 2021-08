90 € di sconto per questo ottimo Mini PC: ADESSO

Compatto e con caratteristiche sufficienti per gestire le operazioni basilari della produttività: oggi questo Mini PC di Suncall è proposto su Amazon con un coupon sconto da 90 euro. Per attivare la promozione e approfittarne non devi far altro che aprire la pagina del dispositivo e selezionare “applica coupon”.

Suncall: il PC è Mini PC, lo sconto è MAXI

Ecco le più importanti specifiche tecniche integrate: processore quad core Intel Celeron J4125, GPU Intel HD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD mSata da 128 GB, tre uscite video (una VGA e due HDMI) per la connessione simultanea di tre monitor con supporto alla risoluzione fino 4K, WiFi, Bluetooth, due porte USB 2.0 e altrettante USB 3.0, slot Ethernet. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Oggi puoi acquistare il Mini PC di Suncall al prezzo di soli 149,90 euro invece di 239,90 euro come da listino, approfittando del coupon sconto da 90 euro proposto su Amazon: la consegne è immediata con spedizione gratuita.