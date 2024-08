Lettore di schede 4-in-1 a 6€: è un'OFFERTA LAMPO (pochi pezzi)

Devi solo attivare il coupon che trovi in questo momento su Amazon per comprare questo lettore di schede 4-in-1 al prezzo stracciato di soli 6,29 euro. Quello di listino è 14,99 euro, ma con il doppio sconto in corso diventa un affare da cogliere al volo. È una periferica di tipo plug-and-play: non appena collegata è pronta all’uso, non servono driver o altre configurazioni.

L’offerta lampo sul lettore 4-in-1: attiva il coupon

Si basa sullo standard USB 3.0 per assicurare una velocità elevata nei trasferimenti ed è compatibile con tutti i sistemi operativi, integra 4 porte che all’occorrenza possono anche funzionare in contemporanea, leggendo e scrivendo dati simultaneamente su altrettanti supporti. Eccole, con tutti i formati supportati. Ha in dotazione un cavo in nylon intrecciato dalla lunghezza pari a 60 centimetri, resistente e comodo anche per essere trasportato nella borsa o nello zaino. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda completa.

SD : SD, SDHC, RS-MMC e SDXC;

: SD, SDHC, RS-MMC e SDXC; TF : microSD, microSDHC e microSDXC;

: microSD, microSDHC e microSDXC; MS : Memory Stick, MS Pro Duo, MS Pro e MS PRO-HG;

: Memory Stick, MS Pro Duo, MS Pro e MS PRO-HG; CF: CompactFlash.

Per approfittare dell’offerta lampo di oggi (valida per poco e fino all’esaurimento delle unità in promozione), ti basta sbloccare il doppio sconto con l’attivazione del coupon dedicato. Il prezzo del lettore di schede 4-in-1 crollerà così a soli 6,29 euro.

Se sei un abbonato Prime e scegli di effettuare l’ordine in questo momento, per te c’è anche la consegna gratuita direttamente a domicilio assicurata in pochi giorni e gestita dalla rete logistica dell’e-commerce. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è 4,6/5 stelle.