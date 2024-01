Levapelucchi elettrico, ADDIO ai maglioni infeltriti: 12€ su Amazon

Perché acquistare nuovi maglioni ogni anno soltanto perché quelli che già hai sono brutti da indossare? Colpa dei pelucchi? Sappi che oggi puoi dire addio a questo genere di problema e far tornare ogni capo di abbigliamento come nuovo e appena acquistato. Nelle tue mani devi avere uno di questi levapelucchi elettrico, affidati al modello di Philips per andare sul sicuro.

Collegati proprio ora su Amazon visto che è in promozione con un bello sconto del 35%. Con soli 12,99€ te lo porti a casa e lo trasformi nel tuo asso nella manica… senza pilucchi!

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Levapelucchi elettrico: un gioiellino di cui non fare a meno

Berretti, maglioni, cardigan, pullover… Tutto quello che può produrre pelucchi è adatto per essere utilizzato con questo prodottino della Philips. In realtà è semplicissimo da adoperare e non ti preoccupare: è impossibile rovinare i capi di abbigliamento.

Questo perché le lame sono contenute all’interno di una gabbia quindi non entrano a contatto con le tessiture ma solo con le sporgenze. Una rotazione e tac: viene eliminato tutto quello che è di troppo facendoti ottenere dei risultati straordinari.

Direttamente collegato c’è un contenitore che raccoglie tutti i pilucchi che puoi buttare con una sola mossa.

Funziona con delle semplici batterie così non esci pazzo perché non ricordi dove hai messo il caricatore e il tutto ha delle dimensioni compatte per poter essere infilato in un cassetto e tirato fuori all’evenienza.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati al volo su Amazon per acquistare subito il tuo levapelucchi elettrico firmato Philips a soli 12,99€ con lo sconto in corso.

