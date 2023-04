Lewis Capaldi: How I'm feeling now, guardalo in streaming

Lewis Capaldi: How I’m feeling now arriva oggi su Netflix (incluso nell’ offerta Intrattenimento Plus di Sky), a disposizione per lo streaming. Il documentario dedicato al cantautore scozzese ne racconta la storia, dagli inizi come giovane e ambizioso musicista a pop star conosciuta in tutto il mondo.

Da oggi disponibile Lewis Capaldi: How I’m feeling now

Diretto da Joe Pearlman, candidato ai BAFTA, il contenuto ha una durata pari a 96 minuti ed è composto da riprese dietro le quinte, mentre l’artista si rifugia nel giardino dei suoi genitori per comporre il suo secondo album, Broken by desire to be heavenly sent, in uscita il mese prossimo. Di seguito il trailer ufficiale distribuito dalla piattaforma.

Classe 1996, salito alla ribalta nel 2018 grazie al rilascio del singolo Grace (dal disco Divinely uninspired to a hellish extent), ha dovuto fare i conti con le ansie e le pressioni derivanti da un successo giunto all’improvviso. Il tutto è ben raccontato nel documentario, descritto come il ritratto intimo di una superstar fuori dal comune.

