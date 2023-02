Come vedere UFC Fight Night: Lewis-Spivac in streaming

Lewis-Spivac è il main event nella categoria heavyweight della UFC Fight Night che mette di fronte lo statunitense e il moldavo. Un appuntamento classico dell’ottagono, in scena al centro APEX nella Valley di Las Vegas (l’organizzazione aveva in origine valutato l’opzione Seul), imperdibile per il pubblico appassionato di arti marziali miste.

Guarda in streaming UFC Fight Night: Lewis-Spivac

Hai la possibilità di guardare il match in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Alex Dandi, affiancato da Alessio Di Chirico per il commento tecnico.

Da una parte il gigante soprannominato The Black Beast, classe 1985, 191 centimetri e attuale numero 7 del ranking pesi massimi. Dall’altra c’è invece Polar Bear, dieci anni più giovane, stessa altezza e momentaneamente fermo alla posizione 12 della classifica. L’incontro tra i due si disputa dopo l’annullamento di quello in programma per il mese di novembre, necessario in conseguenza all’improvviso ricovero in ospedale dell’atleta a stelle e strisce.

Si fronteggiano dunque un veterano e uno dei lottatori più promettenti del circuito, ormai di casa a Las Vegas, promettendo grande spettacolo. Quello in programma è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di MMA.

Per vedere i match della Ultimate Fighting Championship è sufficiente effettuare la sottoscrizione al nuovo abbonamento START di DAZN, disponibile da poche settimane, al prezzo mensile di soli 12,99 euro. È lo stesso che include anche il football della NFL, la Champions League e tutte le produzioni originali della piattaforma. Per chi desidera invece vedere anche il calcio di Serie A, Serie B, LaLiga, Europa League e Conference League ci sono a disposizione i piani STANDARD e PLUS.

