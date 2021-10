Lexar JumpDrive 3.0 128GB: spazio, velocità e sicurezza in offerta

Se stai cercando una pendrive capiente ed affidabile, ma ad un costo accessibile, abbiamo ciò che fa al caso tuo. Stiamo parlando della Lexar JumpDrive 3.0 128GB, una chiavetta USB essenziale, ma dalle ottime prestazioni con un design decisamente resistente, oggi in offerta su Amazon al suo minimo storico.

Pendrive Lexar JumpDrive 3.0 128GB: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal design, il guscio è realizzato completamente in lega di zinco, che gli fornisce un’ottima robustezza per resistere ad eventuali danni durante il trasporto. Comodo il foro per il portachiavi che garantisce un’ulteriore semplicità di trasporto. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.0 che consente velocità di lettura fino a 100MB/s. Si tratta di un dispositivo plug and play, quindi, non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Questo ne consente l’utilizzo praticamente con qualsiasi sistema operativo, incluso Windows da Xp in poi, MacOS, Linux e Chrome OS. Come premesso quindi, un prodotto piuttosto semplice ed essenziale, ma efficace.

A fare la differenza, però, sono i 4 livelli di protezione offerti da Lexar. La pendrive puà resistere ad acqua, polvere ed urti senza alcun rischio per i propri dati. Non per importanza, l’ultimo livello di protezione riguarda le temperature, con una temperatura operativa di ben 60 gradi. Essendo un dispositivo per l’archiviazione, Lexar non ha trascurato però anche la sicurezza dei dati in sé. Per questa ragione la JumpDrive supporta la crittografia AES256 che consente di impostare una password per l’accesso ai contenuti. Con un peso di soli 5,3 grammi, rappresenta una delle chiavette USB dal rapporto qualità/prezzo migliore. Da non sottovalutare, infatti, è la garanzia di Lexar sinonimo di qualità e affidabilità ormai da anni.

Grazie ad uno sconto del 15% è possibile acquistare la Lexar JumpDrive 3.0 da 128GB a soli 16,99 euro su Amazon, prezzo più basso mai registrato per questa unità.