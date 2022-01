Lexar JumpDrive E32C 2 in 1 128GB a soli 21 euro: che BOMBA!

Tutti i tuoi file al sicuro e sempre a portata di mano grazie alla pendrive Lexar JumpDrive E32C 128GB una chiavetta estremamente compatta e pratica. Si tratta di una delle top di gamma dell’azienda per prestazioni che oggi Amazon propone in offerta a soli 21 euro. Si tratta, tuttavia, di un’offerta lampo della durata di sole poche ore e su un numero di pezzi limitati.

Pendrive Lexar JumpDrive E32C: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti caratterizzanti della pendrive è il design, pensato per offrire la massima praticità soprattutto ai professionisti. La periferica è realizzata completamente in lega di zinco e non manca l’asola che consente di attaccarla direttamente al portachiavi. La doppia interfaccia si avvale di un sistema ruotabile che permette di alternare tra USB Type-A e USB Type-C proteggendo una delle due quando non è in utilizzo. La capacità da 128GB è un taglio ideale per salvare un enorme numero di documenti, oltre che foto, video, software o progetti. La specifica scelta da Lexar è quella USB 3.2 Gen 1 che garantisce una velocità di trasferimento fino a 100MB/s. Un’ottima soluzione soprattutto per i professionisti che oltre allo spazio necessitano anche di buone prestazioni.

Naturalmente si tratta di un dispositivo dedicato non solo all’utilizzo su computer. La funzione plug and play non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Questo significa che la pendrive può essere utilizzata praticamente con qualsiasi dispositivo, dalla smart TV all’autoradio, passando per i dispositivi mobili Android e iOS. Una soluzione perfetta, ad esempio, per liberare la memoria dello smartphone in qualsiasi momento, ovunque tu sia. Completa il pacchetto la crittografia AES256 che ti permette di applicare una password per l’accesso all’intera memoria oppure per singoli file o cartelle. In questo modo i tuoi dati rimarranno sempre al sicuro sia in caso di smarrimento che di furto o accesso non autorizzato.

Grazie all’offerta, la Lexar JumpDrive E32C 128GB è disponibile su Amazon a soli 21,24 euro su Amazon raggiungendo il suo minimo storico.