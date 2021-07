Lexar Professional: nessuno sconto solo sulla qualità

Le schede di memoria SD Lexar Professional sono strumenti che non fanno sconti e che per questo motivo guardano ad un tipo di utenza che ha alte pretese e alte aspettative. In quanto a velocità, nessuno sconto. In quanto a qualità, nemmeno. Nessuno sconto sulle potenzialità di trasferimento, né sui contesti d'uso. L'unico sconto è sul prezzo, per poche ore, in base al quantitativo di memoria scelto:

Il taglio di memoria dipende dalle necessità del momento e dalle abitudini d'uso, mentre il resto delle caratteristiche è relativo ad un prodotto di qualità superiore: “Tecnologia UHS-II ad alta velocità (U3) per velocità di trasferimento in lettura fino a 300MB/s (2000x), […] retrocompatibili con i dispositivi UHS-I, […] Acquisizione di immagini di alta qualità e lunghezze estese di video Full HD e 4K in qualità cinematografica“.

Dulcis in fundo: “progettato per durare“, con “supporto del prodotto a vita“:

Le schede SD Lexar Professional 2000x SD sono impermeabili, e resistenti a temperature estreme, urti, vibrazioni e raggi X

Una vera e propria cassaforte per i propri scatti ed i propri video, insomma, con velocità di trasferimento Classe 10 per trasferimenti utili a velocizzare il lavoro di post-produzione. Un prodotto per palati raffinati, profili “pro” che non si accontentano.