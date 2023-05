Lezioni, discorsi, conferenze: registrali tutti con questo gadget TOP

Tieni sempre con te le registrazioni delle lezioni o le tue idee con questo straordinario Registratore Vocale Digitale. Piccolo e portatile è perfetto da avere sempre con te e soprattutto ti torna utile più di quanto potresti pensare.

Lo trovi in offerta adesso su Amazon grazie a uno sconto del 25% arrivando così a pagarlo solamente 29,99€. Non aspettare un secondo di più per aggiungerlo al carrello e il gioco è fatto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie al tuo abbonamento Prime.

Registra i tuoi pensieri ovunque con il registratore portatile

A volte carta e penna non bastano per scrivere tutto quello che ci passa per la testa. Il Registratore Vocale torna utile più di quanto potresti pensare e lo puoi utilizzare sia in casa che all’esterno. Grazie al suo design compatto e leggero puoi portarlo sempre con te per non perderti nessuna lezione oppure per registrare le tue idee e pensieri da trascrivere più tardi.

Con una batteria che dura circa 12 ore e una memoria interna di 64GB, sei in grado di registrare tutto ciò di cui hai bisogno. Uno dei principali vantaggi di questo gadget è la sua capacità di ripetere le parti importanti di un file audio grazie alla funzione di ripetizione A-B. In questo modo potrai facilmente riascoltare le parti più significative di un file audio senza dover riascoltare l’intero file.

Ha tasti intuitivi per usarlo in maniera facile e istantanea. Una volta terminata la registrazione e salvata, puoi trasferirla sul tuo computer tramite cavo USB. Si può anche collegare tramite Bluetooth al tuo smartphone o speaker.

Non aspettare un secondo di più e acquista subito il tuo Registratore Vocale Digitale grazie allo sconto del 25% su Amazon pagandolo in questo modo soltanto 29,99€.

Grazie all’abbonamento Amazon Prime potrai usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.