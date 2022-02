LG 32UN500: il monitor 4K per ufficio e gaming scontato di 150 euro

Non bisogna spendere una follia per ottenere un buon monitor 4K, se sai cogliere le offerte giuste come l’LG 32UN500, una soluzione da ben 32 pollici. Uno schermo di ottima qualità e, soprattutto, decisamente versatile che sia adatta a qualsiasi utilizzo, con un prezzo di soli 350 euro su Amazon. Inoltre potrai pagare con Carta del Docente che coprirebbe l’intera cifra.

Monitor 4K LG 32UN500: caratteristiche tecniche

L’estetica è piuttosto minimale ed elegante, con un design borderless che consente di lavorare senza distrazioni e giocare con la massima immersione. La diagonale è da ben 32 pollici con una risoluzione 4K e tecnologia VA. Questa offre una buona fedeltà cromatica, con il vantaggio di neri nettamente più profondi rispetto ai pannelli IPS. Non manca la modalità HDR 10 che garantisce colori più brillanti, da godere soprattutto con i contenuti multimediali come film e serie TV. Il refresh rate raggiunge i 60Hz ed il tempo di risposta si ferma a soli 4 millisecondi. Integrati due altoparlanti MaxxAudio, mentre il pannello I/O offre due ingressi HDMI, uno DisplayPort e un jack da 3,5mm per la connessione di cuffie o altoparlanti esterni. Seppur orientato ad un utilizzo professionale, però, non mancano alcune tecnologie dedicate ai videogiocatori più esigenti.

Il refresh rate, infatti, è supportato dal Freesync di AMD che sincronizza verticalmente i fotogrammi per una fluidità e nitidezza senza paragoni. Non manca il DAS (Dynamic Action Sync), una tecnologia esclusiva che equipaggia i monitor gaming di fascia alta di LG, che riduce drasticamente la latenza. Comodo anche il Black Stabilizer che bilancia i neri così da offrire una visibilità perfetta anche nelle zone più buie. Ovviamente non mancano le tecnologie dedicate al confort, rivolte all’utilizzo professionale. Il Flicker Free ed il Low Blue Light consentono di non affaticare la vista e ridurre l’irritazione agli occhi. In questo modo potrai lavorare senza preoccupazioni anche per periodi prolungati. Un prodotto di altissimo livello, estremamente flessibile, ideale tanto per l’ufficio quanto per la casa.

Grazie ad uno sconto del 30%, l’LG 32UN500 è disponibile su Amazon a soli 349 euro per un risparmio di addirittura 150 euro sul prezzo di listino.