LG Gram 14: laptop da 999 grammi con 450€ di sconto

Amazon propone oggi uno sconto di ben 450 euro rispetto al prezzo più basso recente per LG Gram 14, un notebook con sistema operativo Windows 11 che fa della portabilità un mantra. Tra i punti di forza citiamo il peso di soli 999 grammi e lo spessore inferiore a 17 millimetri che lo rendono una vera piuma, senza dimenticare un’attenzione al design che non lascia alcun dettaglio al caso.

Notebook super sottile in super sconto: LG Gram 14

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display Full HD da 14 pollici, processore Intel EVO i5-340P con chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 per la connettività wireless, due porte USB-C con Thunderbolt 4, altre due USB 3.2 Type-A, uscita video HDMI, slot microSD, jack audio, webcam HD, altoparlanti, lettore di impronte digitali e batteria da 72 Wh con autonomia elevata. Rimandiamo alla scheda del prodotto per altre informazioni.

L’offerta di oggi permette di acquistare LG Gram 14, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di 949 euro invece di 1.399 euro come da sconto migliore più recente. La qualità costruttiva è assicurata dalla certificazione militare MIL-STD 810G.

Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione, garantendo la disponibilità immediata del notebook e la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni. Chi ne effettua subito l’ordine potrà metterlo sulla scrivania molto presto, senza costi aggiuntivi per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.