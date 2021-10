LG Gram 14Z90P: con 600 euro di sconto più che un affare, è un sogno

Quella che vi riportiamo oggi è una vera e propria offerta bomba su uno dei migliori laptop business del mercato. Si tratta del computer portatile LG Gram 14Z90P che oggi Amazon propone con uno sconto incredibile di ben 600 euro sul prezzo di listino. Inoltre può essere acquistato senza problemi attraverso la Carta del Docente. Inutile dire che si tratta di un numero piuttosto limitato di pezzi, per cui non garantiamo la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Lg Gram 14Z90P: caratteristiche tecniche

La serie Gram di LG rappresenta una gamma di ultrabook di fascia alta che rientrano nella piattaforma EVO di Intel. Si tratta di computer indirizzati al settore professionale che devono rispettare dei parametri piuttosto impegnativi. Un esempio è l’autonomia, che non deve essere di almeno 9 ore, così come la presenza di una porta con supporto al protocollo Thunderbolt 4. Uno degli aspetti più interessanti, però, è l’avvio in meno di un secondo con una reattività superiore del 40% rispetto ai top di gamma di 2 anni fa. Questo consente di gestire con la massima efficienza e velocità anche i flussi di lavoro più pesanti. È chiaro, quindi, che si tratta di PC rivolti a chi necessita di prestazioni estreme. Questo si riferisce anche all’aspetto grafico, dato che è presente una scheda video integrata Intel Iris Xe che offre una potenza 3 volte superiore rispetto ai modelli tradizionali. Da non sottovalutare il design completamente in lega di magnesio che gli conferisce un peso inferiore ad 1Kg.

Hardware

Nel caso specifico, a spingere il computer è un processore Intel Core i5-1135G7 quad-core basato sul nuovo nodo a 10nm con una frequenza massima di ben 4,2GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da 512GB. Ottima la tastiera con layout italiano completo e con retroilluminazione bianca. Non da meno il touchpad di dimensioni generose che consente una gestione precisa e confortevole del puntatore. Presente il sensore di impronte digitali sotto il tasto di accensione, che aggiunge un ulteriore sistema di sicurezza per l’accesso al sistema operativo. Per quanto riguarda la batteria troviamo una 72Wh in grado di raggiungere un’incredibile autonomia di ben 18,5 ore. Fiore all’occhiello del computer, tuttavia, è il display su cui LG ha svolto un lavoro incredibile. Troviamo un pannello da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1200) con un formato 16:10 e tecnologia IPS. Il rapporto consente un’area di lavoro più ampia, ottima per la produttività e il multitasking. La tecnologia IPS offre una resa cromatica estremamente fedele, con una copertura dello spazio DCI-P3 di addirittura il 99%. Ideale quindi anche per i professionisti delle immagini, che si tratti di video o foto.

Connettività

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB Type-C con protocollo Thunderbolt 4 sono ben due, e consentono di collegare fino a 4 monitor con risoluzione massima di 4K o due monitor con risoluzione addirittura di 8K con una velocità di trasferimento di ben 40Gbps ognuna. Presente un’uscita HDMI per collegare il computer ad un secondo schermo in mirroring o in estensione. Due le porte USB Type-A entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati, a cui si affianca un pratico lettore di schede microSD. Chiudono naturalmente le connessioni wireless che includono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 grazie al chip Intel AX201. In conclusione, LG Gram 14Z90P è un computer al top sotto ogni punto di vista, capace di soddisfare qualsiasi esigenza con performance da primo della classe.

Grazie ad uno sconto del 40%, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 899,99 euro per un risparmio di ben 600 euro sul prezzo di listino. Un vero e proprio affare, difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo. L'offerta, come detto in apertura, è fruibile anche attraverso la Carta del Docente.