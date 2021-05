LG Gram 16Z90P: sconto ultimo giorno LG Days

Disponibile in Italia da circa un mese, insieme ai modelli da 14 e 17 pollici, il nuovo LG Gram 16Z90P è attualmente in offerta su Amazon in occasione degli LG Days. Chi cerca un ottimo notebook può risparmiare circa 200 euro sul prezzo di listino. L’acquisto deve essere effettuato però al più presto perché la promozione termina oggi.

LG Gram 16Z90P: sconto ultrabook dell’11%

Il Gram 16Z90P possiede un telaio in lega di magnesio (pesa solo 1,19 grammi) e uno schermo da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel). La dotazione hardware comprende il processore quad core Intel Core i7-1165G7 con grafica Iris Xe integrata, 16 GB di RAM LPDDR4x-4266 e SSD PCIe NVMe da 512 GB. Oltre che leggero, il notebook è anche resistente, come dimostra la certificazione MIL-STD-810G.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1 e Gigabit Ethernet (adattatore RJ-45). Sono inoltre presenti altoparlanti stereo, slot microSD, uscita HDMI 2.0d, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, jack audio da 3,5 millimetri, webcam HD a 720p, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione) e tastiera retroilluminata.

La batteria da 80 Wh supporta la ricarica rapida e offre un’autonomia massima di 16,5 ore. Il sistema operativo è Windows 10 Pro. Il Gram 16Z90P (colore nero) può essere acquistato su Amazon a 1.599,99 euro, invece di 1.799,00 euro (sconto dell’11%).