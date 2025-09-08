 LG gram AI 15Z80T: laptop AI supersottile a -300 euro (offerta)
Ultrasottile e ultraleggero, il laptop LG gram AI 15Z80T con supporto nativo all'AI è in offerta a tempo su Amazon: eccolo in forte sconto.
Scocca ultrasottile in alluminio e supporto nativo all’intelligenza artificiale: in offerta a tempo su Amazon, LG gram AI 15Z80T è un laptop che fa parte della famiglia Copilot+ PC. Progettato per dare il meglio di sé sulla scrivania e in movimento, unisce un design unico nel suo genere a prestazioni da top di gamma, grazie a un comparto hardware di ultima generazione.

Compra il laptop a -300 euro

Le specifiche del laptop LG gram AI 15Z80T

Partiamo dal sistema operativo: c’è Windows 11 Home, preinstallato e pronto all’uso. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, il protagonista assoluto è il processore AMD Ryzen AI 7 350 con NPU (Neural Processing Unit) da 50 TOPS, affiancato da 16 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione. A questo si aggiungono il display Full HD da 15,6 pollici, la connettività Wi-Fi e Bluetooth, webcam con microfono, batteria con autonomia elevata e tutte le porte fisiche di cui avrai mai bisogno. Scopri di più nella scheda del portatile.

Il laptop LG gram AI 15Z80T

Da listino ufficiale costerebbe 1.199 euro, ma grazie all’offerta a tempo di oggi (potrebbe scadere presto) lo puoi acquistare al prezzo finale di 899 euro, dunque con uno sconto di 300 euro. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari.

LG gram AI 15Z80T, Notebook 15.6″ FHD (1920×1080), AMD Ryzen AI 7 350, 16GB RAM, 512GB SSD, Ultraleggero solo 1.3 kg, Batteria 72Wh, Windows 11 Home, Copilot, scocca in alluminio, Nero

Compra il laptop a -300 euro

Se decidi di ordinarlo adesso, il laptop LG gram AI 15Z80T arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. La colorazione della scocca è Nero. Con il suo spessore di 15,4 millimetri e il suo peso che si attesta a soli 1.290 grammi, è davvero unico nella categoria, perfetto per il lavoro e non solo, anche da mettere nello zaino in vista del Back to School.

Pubblicato il 8 set 2025

Davide Tommasi
8 set 2025
