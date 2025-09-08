LG gram AI 15Z80T: laptop AI supersottile a -300 euro (offerta)

Scocca ultrasottile in alluminio e supporto nativo all’intelligenza artificiale: in offerta a tempo su Amazon, LG gram AI 15Z80T è un laptop che fa parte della famiglia Copilot+ PC. Progettato per dare il meglio di sé sulla scrivania e in movimento, unisce un design unico nel suo genere a prestazioni da top di gamma, grazie a un comparto hardware di ultima generazione.

Le specifiche del laptop LG gram AI 15Z80T

Partiamo dal sistema operativo: c’è Windows 11 Home, preinstallato e pronto all’uso. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, il protagonista assoluto è il processore AMD Ryzen AI 7 350 con NPU (Neural Processing Unit) da 50 TOPS, affiancato da 16 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione. A questo si aggiungono il display Full HD da 15,6 pollici, la connettività Wi-Fi e Bluetooth, webcam con microfono, batteria con autonomia elevata e tutte le porte fisiche di cui avrai mai bisogno. Scopri di più nella scheda del portatile.

Da listino ufficiale costerebbe 1.199 euro, ma grazie all’offerta a tempo di oggi (potrebbe scadere presto) lo puoi acquistare al prezzo finale di 899 euro, dunque con uno sconto di 300 euro. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari.

Se decidi di ordinarlo adesso, il laptop LG gram AI 15Z80T arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. La colorazione della scocca è Nero. Con il suo spessore di 15,4 millimetri e il suo peso che si attesta a soli 1.290 grammi, è davvero unico nella categoria, perfetto per il lavoro e non solo, anche da mettere nello zaino in vista del Back to School.