 LG gram AI 17" con Intel Core Ultra 7 crolla di 600€: notebook da 1,4 kg con batteria GIGANTE
Maxi sconto di Amazon sul notebook LG gram AI da 17 pollici dalla scheda tecnica eccezionale.
LG gram AI 17
LG gram AI è un notebook da 17 pollici che non accetta compromessi: parliamo di un PC portatile tanto leggero e sottile quanto potente, dotato di caratteristiche di ultima generazione, una potente batteria e uno splendido schermo in 2.5K. Oggi su Amazon puoi acquistarlo con un mega sconto di 600 euro e, se preferisci, puoi pagarlo anche in comode ratea tasso zero.

Notebook LG Gram AI

L’immagine qui sopra è già una perfetta sintesi di tutto ciò che è questo portatile. A partire dal processore Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 256V, con NPU AI integrata e frequenza fino a 4,8 GHz, con al suo fianco ben 16GB di RAM DDR5X di ultima generazione e una velocissima SSD NVMe da 512GB.

LG gram AI 17Z90TL Copilot+ PC, Notebook 17

LG gram AI 17Z90TL Copilot+ PC, Notebook 17″ 2.5K, Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 256V, 16GB RAM, 512GB SSD, AI PC, Ultraleggero solo 1.4 kg, Batteria 77Wh, Windows 11 Home, Tastiera italiana, Nero

1.199,001.799,99€-33%
Il display da 17″ con risoluzione 2.5K (2560×1600) è pazzesco e, nonostante questo, il PC pesa soltanto 1,4 kg ed è spesso poco più di 1,6cm. Merito dello chassis in lega di magnesio che unisce leggerezza e resistenza.

Altro dato saliente è dato dalla batteria da 77Wh che, traducendo in utilizzo reale, significa che potrai usare il portatile per tutto il giorno senza bisogno di ricarica. Potrai lavorare, studiare o intrattenerti senza collegarti alla rete elettrica.

Trattandosi di un PC di ultima generazione, infine, introduce la piattaforma Copilot+ PC che integra strumenti basati sull’intelligenza artificiale per semplificare e velocizzare le attività quotidiane. Con 600 euro di sconto ti porti a casa il tuo compagno di studio e lavoro per i prossimi anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
29 ott 2025
