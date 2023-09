LG Gram Fold: schermo OLED pieghevole da 17 pollici

Dopo Lenovo, ASUS e HP, anche LG entra nel mercato dei notebook con schermo pieghevole. Il nuovo LG Gram Fold ha un display OLED da 17 pollici che consente di sfruttare diverse modalità, tra cui dual screen e tablet. Ovviamente il prezzo è piuttosto elevato, quindi è un prodotto di nicchia. Non è noto se verrà distribuito anche in Europa.

LG Gram Fold: specifiche e prezzo

Il nuovo LG Gram Fold ha uno schermo OLED pieghevole da 17 pollici (2560×1920 pixel). Quando piegato, la diagonale diventa di 12 pollici. La parte inferiore del display può essere utilizzata come tastiera virtuale, ma è possibile collegare una tastiera fisica Bluetooth. La cerniera è testata per oltre 30.000 aperture/chiusure. Le dimensioni sono 378,2x280x9,4 millimetri, quando aperto. Il peso è circa 1,25 Kg.

Il Gram Fold può essere usato anche in orizzontale come un tablet, un e-reader o un monitor e supporta l’input tramite stilo. La dotazione hardware comprende il processore Intel Core i5-1335U, 16 GB di RAM LPDDR5, SSD da 512 GB, due porte USB Type-C, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1, tre altoparlanti con supporto Dolby Atmos e batteria da 72 Wh con ricarica rapida da 65 Watt.

In dotazione ci sono tastiera, muse e stilo. LG Gram Fold sarà in vendita solo in Corea del Sud a partire dal 4 ottobre. Al momento non è noto se arriverà anche in altri paesi. Il prezzo è 4,99 milioni di won, pari a circa 3.488 euro (tasse escluse). I primi 200 utenti potranno acquistarlo a 3,99 milioni di won (circa 2.789 euro).