LG investe nella ricarica dei veicoli elettrici

LG ha annunciato l’acquisizione di AppleMango, azienda che sviluppa sistemi di ricarica per veicoli elettrici, in collaborazione con GS Energy (gestore di stazioni di ricarica) e GS Neotek (fornitore dell’infrastruttura IT). Il produttore coreano vuole quindi incrementare gli investimenti nel settore, considerato il graduale abbandono dei combustibili fossili (in Europa non verranno più vendute auto a benzina o diesel dal 2035).

LG: soluzione completa per la ricarica

LG acquisirà il 60% di AppleMango, mentre GS Energy e GS Neotek acquisiranno il 34% e 6%, rispettivamente. Non sono stati divulgati i termini finanziari dell’accordo. Secondo i media locali, l’investimento complessivo ammonta a 10 miliardi di won (circa 7,8 milioni di dollari). L’obiettivo di LG è accelerare la crescita del business EV per sfruttare le future opportunità.

Come si può vedere nell’immagine, la stazione di ricarica sfrutta la leadership del produttore nel mercato dei display. Gli utenti potranno ricaricare i veicoli elettrici utilizzando un pannello touch da 21,5 pollici con luminosità dio 1.300 nit e resistenza a polvere e acqua (certificazione IP66).

AppleMango sviluppa sistemi e tecnologie proprietari per la ricarica rapida. LG diventerà un fornitore di soluzioni integrate, in quanto produce già batterie, sistemi di storage e soluzioni di gestione dell’energia. L’ingresso nel settore è avvenuto nel 2013 con LG Vehicle Component Solutions. Nel 2018 ha acquisito l’azienda automotive ZKW, mentre nel 2020 è stata avviata una joint venture con Magna International per la realizzazione di motori elettrici e inverter.

I sistemi di ricarica verranno prodotti nel Digital Park in Corea del Sud. LG vuole soddisfare le richieste di vari clienti: residenze private, hotel, centri commerciali e istituzioni pubbliche. Non è noto se le stazioni verranno installate anche in altri paesi.