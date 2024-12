LG Monitor 27" con risoluzione 4K Ultra HD e speaker integrati: gioiello

Uno schermo da mettere sulla scrivania e senza dover effettuare secondi acquisti. LG Monitor 27″ 27UQ850V è un gioiello sotto tutti i punti di vista. A chi lo consiglio? A chi vuole una risoluzione elevata con qualità eccellente grazie a una serie di tecnologie accessorio ed ha bisogno di prestazioni elevate in campo di editing e grafica. Oppure a chi cerca uno schermo per godersi lo streaming senza freni. Puoi acquistarlo a soli 399,99€ su Amazon con uno sconto del 10% che è appena apparso online, collegati e aggiungilo al carrello.

LG Monitor 27″: la qualità è di casa

Sicuramente non è un monitor dedicato al gaming ma in tutte le altre categorie è un prodotto vincente. LG Monitor 27″ 27UQ850V è un piccolo gioiello da mettere sulla scrivania per ottenere una visione ampia e di elevatissima qualità nel quotidiano. Questo dispositivo ha un piede regolabile che occupa poco spazio sul piano di lavoro e un design moderno e ultra slim per offrirti un oggetto intelligente e bello da vedere.

Il vero spettacolo, tuttavia, avviene quando lo accendi. Il pannello LED IPS con risoluzione Ultra HD 4K ti toglie il fiato rendendo ogni visione celestiale. Pensa che hai anche tecnologie AMD incorporate e l’HDR 400 per non trascurare alcun dettaglio. Il refresh rate è fissato a 60Hz quindi se vuoi una fluidità eccellente per il gaming, questo non è la tua prima scelta ma per il resto? Scopri un mondo nuovo.

Dal punto di vista della connettività sei messo alla grande con porte HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB C, USB 3.0, porta AUX. Altra caratteristica saliente è l’audio integrato con speaker stereo da 10W.

Ti faccio sapere, infine, che lo stand Pivot ti consente di orientarlo al meglio.

A soli 399,99€ su Amazon, il LG Monitor 27″ 27UQ850V è quello giusto da acquistare. Approfitta dello sconto del 10% e completa l’ordine subito.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.