LG Monitor Smart TV: solo 131€ per questo 2 in 1 spaziale

Se sei alla ricerca di una soluzione unica e salvaspazio, adatta per produttività e intrattenimento, allora abbiamo trovato quello che fa per te. Stiamo parlando dell’incredibile LG Monitor Smart TV, la soluzione 2 in 1 per lavoro e divertimento. Oggi è in offerta speciale a un prezzo fantastico su eBay. Acquistalo adesso a soli 131,99 euro, invece di 209,99 euro.

Ottenere questo prezzo incredibilmente vantaggioso è facile e veloce. Metti in carrello l’articolo. Prosegui fino alla pagina dei metodi di pagamento e nella casella Codici Sconto inserisci il Coupon PSPRGIUN25. Una volta attivato otterrai un extra sconto di 5 euro sul prezzo già al 35% di sconto.

Approfittando di questa offerta ti assicuri un ottimo monitor che include una potente smart tv. La consegna gratuita è inclusa con eBay. Inoltre, scegliendo di pagare con PayPal o Klarna puoi attivare un mini finanziamento di 3 rate a tasso zero.

LG Monitor Smart TV: il 2 in 1 che fa innamorare

Innamorati del magico LG Monitor Smart TV da 24 pollici. Il suo schermo con tecnologia LED HD Ready è perfetto per lavorare e, subito dopo, guardare la tua serie preferita. Inoltre, grazie alla compatibilità con gli standard DVB-T2 ricevi tutti i canali del digitale terrestre. Acquistalo adesso a soli 131,99 euro con PSPRGIUN25.

Il suo design moderno ed essenziale lo rende facile da collocare con qualsiasi tipologia di arredamento. I colori sono estremamente vivaci e i dettagli incredibili, proprio come LG sa fare. La scocca bianca è molto elegante ed estremamente versatile. Sottile e compatto, lo posizioni dove preferisci senza occupare molto spazio.

Acquistalo subito a soli 131,99 euro, invece di 209,99 euro. Grazie al Coupon PSPRGIUN25 su eBay il risparmio è assicurato.