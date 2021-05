I nuovi monitor di LG per il business: caratteristiche e immagini

Una serie di nuovi monitor per il business, progettati dal punto di vista del design e delle funzionalità per rispondere alle esigenze manifestate dai professionisti: i modelli presentati oggi da LG coprono un'ampia gamma di contesti applicativi, dalla scrivania dell'ufficio a quella di casa per chi opera in smart working.

LG presenta i nuovi monitor per la produttività

Quelli della serie BN650Y, disponibili con diagonali da 24 e 27 pollici, integrano un pannello regolabile in altezza (da 70 a 130 mm), inclinazione (da -5 a +35°), rotazione (da 0 a 355°) e pivot

(bidirezionale), semplificando la creazione di un setup personalizzato. Offrono risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), schermo antiriflesso e altoparlanti stereo da 4 W.

Definizione più elevata per BN65Q (27 pollici) e QN600 (32 pollici) che arrivano al Quad HD (2560×1440 pixel) con supporto HDR 10 e copertura al 99% dello spazio colore sRGB. Ancora, 27BN65Q è regolabile in altezza (130 mm), inclinazione (da -5 a +35°), rotazione (da 0 a 355°) e pivot con altoparlanti stereo integrati da 10 W.

La carrellata prosegue con BN650 (29 pollici, Full HD) e BN770 (34 pollici, Quad HD) caratterizzati dall'aspect 21:9 per la visualizzazione di più finestre affiancate in multitasking. Non mancano il supporto alla modalità HDR, altoparlanti stereo da 14 W e le regolazioni in altezza (150 mm), inclinazione (da 5 a +35°) e rotazione.

Conclude l'elenco il monitor BN77C da 35 pollici con profilo curvo e risoluzione Quad HD, dotato anche di USB-C per trasferire dati, segnale video e di alimentazione )(Power Delivery da 94 W) con un singolo cavo.

Sono tutti dotati di pannello IPS (tranne il modello BN77C) in modo da garantire un'esperienza di visione ottimale da ogni angolazione nonché di OnScreen Control per personalizzare lo spazio di lavoro dividendo lo schermo o regolando le opzioni di base in modo semplice. Alle funzionalità si aggiungono infine Flicker Safe per la riduzione dello sfarfallio e la Reader Mode che crea una temperatura di colore simile a quella della carta per le sessioni di lettura o scrittura. Non siamo a conoscenza di prezzi e date di lancio.